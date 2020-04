„Polska stała się celem złożonej operacji”. Służby informują o ataku dezinformacyjnym

Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych krok po kroku opisał jak wyglądał przeprowadzony atak dezinformacyjny. – Operacja była prowadzona wieloetapowo i zgodnie z celami rosyjskiej wojny informacyjnej przeciwko RP. Sprawę badają odpowiednie służby – poinformował rzecznik.

Pierwszym etapem był atak hakerski na stronę Akademii Sztuki Wojennej. Autorzy ataku podmienili jeden z artykułów, umieszczając na stronie ASzWoj fałszywy list komendanta, uderzający w relacje militarne PL-US. List wzywał żołnierzy do buntu wobec „sił okupacyjnych” z USA. – Treść kopiowała gł. wątki podnoszone stale przez rosyjską propagandę przeciwko PL i USA – podkreśla Żaryn.

O cyberataku uczelnia poinformowała w środę 22 kwietnia na Twitterze. „W fałszywym artykule Rektorowi-Komendantowi ASzWoj przypisano słowa, których nigdy nie napisał. Sprawą zajmuje się Ministerstwo Obrony Narodowej oraz służby” – czytamy we wpisie.

W drugim etapie ataku jego autorzy rozesłali maile do instytucji międzynarodowych, tj. agend NATO, i krajowych z prośbą o odniesienie się do tez rektora uczelni wojskowej w Polsce. – Do tych działań wykorzystano służbowy adres mailowy byłego posła PO, a także jednego z dziennikarzy amerykańskich – prawdopodobnie przejęty – informuje rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.

W kolejnym kroku na angielskojęzycznym portalu internetowym, trwale zaangażowanym w rosyjskie działania dezinformacyjne, ukazał się artykuł opisujący fałszywy list komendanta polskiej Akademii. Jednocześnie zamieszczono artykuł na ten temat na portalu lewy.pl i prawy.pl. Na obu portalach podmieniono istniejące wcześniej artykuły. Tekst na ten temat pojawił się również na portalu Podlasie24.pl oraz w mediach społecznościowych.

Jako cele tych działań Żaryn wymienia m.in. „tworzenie chaosu informacyjnego, destabilizację relacji PL-USA i PL-NATO, uderzenie w wiarygodność kadry dowódczej WP, podsycanie antyamerykańskich nastrojów w Polsce i testowanie reakcji społ. na antyamerykańskie tezy”. – Identyfikowana operacja dezinformacyjna jest zbieżna z realizowanymi przez Federację Rosyjską działaniami dezinformacyjnymi wymierzonymi w RP. Służby specjalne analizują opisane działania – twierdzi rzecznik.

