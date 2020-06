Nowe przypadki koronawirusa na Mazowszu. Chorzy m.in. w szkole i na weselu

Zakażenie SARS-CoV-2 u nauczycielki ze szkoły podstawowej w Gielniowie potwierdzono w sobotę. Kobieta w ostatnich dniach prowadziła w szkole konsultacje m.in. dla uczniów klas ósmych przygotowujące do egzaminów, które mają się rozpocząć we wtorek. Teraz kobieta przebywa w izolacji domowej, a jej rodzina została objęta kwarantanną.

– Także szesnaścioro dzieci, z którymi nauczycielka miała w ostatnim czasie kontakt, zostało wraz z rodzinami objętych kwarantanną; w sumie to ok. 70 osób. W tym tygodniu będą mieć przeprowadzone testy – poinformowała PAP w poniedziałek dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze Jolanta Wilk.

Koronawirus na weselu

Obecność koronowirusa wykryto także u jednego z gości bawiących się na weselu w Kotfinie w gm. Gielniów, która niedługo potem trafiła do szpitala z objawami COVID-19. To osoba mieszkająca w sąsiednim pow. opoczyńskim (Łódzkie), podobnie jak i para młodych oraz blisko 100 gości weselnych. Wszyscy zostali objęci procedurą sanitarną-epidemiologiczną przez sanepid w Opocznie. W kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym jest także obsługa wesela i ich rodziny. Wszyscy mają mieć wykonane testy, by sprawdzić, czy się nie zarazili.

Osoba z koronawirusem na mszy

Według szefowej przysuskiego sanepidu, nie powinno być natomiast nowych przypadków koronawirusa wśród uczestników mszy św. w kościele w Gielniowie, podczas której 31 maja dzieci przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej. Obawiano się, że wirus, którego obecność wykryto u jednej z osób biorących udział w nabożeństwie, może się rozprzestrzenić. Jednak tak się nie stało. – Od uroczystości minęło już ponad 14 dni, więc sprawę uważamy za zamkniętą – przekazała PAP dyr. sanepidu w Przysusze.

Dodała, że dziewięcioosobowa rodzina, łącznie z osobą chorą na COVID-19, miała wykonane testy, które okazały się ujemne. Innych zgłoszeń z tego źródła koronawirusa służby sanitarne w Przysusze nie odnotowały.

Pojedyncze zachorowania w Przysusze

W pow. przysuskim wystąpiły jeszcze inne pojedyncze przypadki zachorowań na COVID-19, m.in. u pacjentów neurologii szpitala w Przysusze. Z tego powodu oddział neurologiczny nie przyjmuje nowych chorych.

Według danych z niedzieli opublikowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze, na terenie pow. przysuskiego aktualnie objętych kwarantanną domową jest 208 osób, z czego 27 – w ostatniej dobie. W sumie potwierdzono tutaj laboratoryjnie 46 przypadków z wynikiem dodatnim (7 w ciągu ostatniej doby). (PAP)

Autorka: Ilona Pecka