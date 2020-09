Wesela tylko do 50 osób? GIS proponuje rządowi zmianę zasad

Jak przekazał szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego, propozycja dotyczy dalszego ograniczania liczby gości na weselach. GIS chce, by zmniejszyć dopuszczalny limit ze 150 do 50 osób i wprowadzić obowiązek rejestracji listy gości. Obecnie w całym kraju na tego typu imprezach może się bawić do 150 osób. W strefach żółtych – do 100 a w czerwonych – do 50.

– Moje rekomendacje są takie, żeby zmniejszyć liczbę weselników do 50 osób. To i tak jest dużo. Np. Wielka Brytania zmniejszyła tę liczbę do 30 osób – uzasadniał Jarosław Pinkas. Dodał, że powinien być prowadzony także rejestr gości, aby łatwiej było prowadzić dochodzenie epidemiologiczne, w razie gdyby pojawiło się zakażenie. To jeszcze nie wszystko. – Wszędzie powinny być maseczki, odpowiedni sposób podawania jedzenia – wyliczał Pinkas.

Mniejszy limit gości na weselach. Propozycja trafi do rządu

Propozycja ma zostać przedstawiona w trakcie spotkania rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, które odbędzie się o godzinie 9:30 w piątek. – Będę rekomendował, żeby zmiany weszły w życie w miarę szybko. To bardzo skomplikowany temat – ludzie wynajęli sale, zapłacili za catering. To nie może być robione wbrew obywatelowi. Nie będziemy robili nic na siłę. Musimy się zachowywać racjonalnie, to musi być akceptowalne – mówił Jarosław Pinkas. – Jeśli chodzi o sprawy związane z COVID-em, postępujemy szybko – zaznaczył szef GIS, pytany o termin wprowadzenia zmian.

