„Współpraca z wojskiem bez zarzutu”. Ruszają prace nad mostem pontonowym po awarii kolektora „Czajki”

– Rozpoczynamy prace nad mostem pontonowym. Mamy wybranego wykonawcę, podpisaną umowę, kończymy procedury. Weszliśmy już na miejsce budowy, zaczęło się utwardzanie gruntu – poinformował wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński na konferencji prasowej. – Dzięki decyzji Wód Polskich, za którą bardzo dziękujemy, podpisano umowę o bezpłatnym użyczeniu rur, które funkcjonowały rok temu. Wkrótce zobaczą państwo ich transport na teren, gdzie będą zestawiane – dodał.

Most pontonowy ma zostać postawiony do czwartku. – Współpraca z Wojskiem Polskim układa się bez zarzutu. Wkrótce wszyscy zobaczymy roboty przygotowawcze: zestawianie mostu. Początek we wtorek, koniec w czwartek. Wtedy gotowy most będzie czekał na prace technologiczne – zaznaczył zastępca prezydenta Warszawy.

Most ma funkcjonować do początku grudnia, gdy powinien już zacząć działać nowy alternatywny przesył ścieków. Soszyński poinformował, że koszty mostu, które ma opłacić miasto, będą „znacznie mniejsze niż 50 milionów złotych”. Z kolei koszt przewiertu to również kilkadziesiąt milionów złotych.

Przesył w przewiercie

Soszyński poinformował też o stanie prac nad alternatywnym sposobem przesyłania ścieków. – Finalizujemy rozmowy, które pozwolą nam określić wykonawcę. To bardzo poważna robota inżynierska. Za pomocą przewiertu będą układane rury ok. 10 m pod dnem Wisły. Układ ten przejmie przesył ścieków, gdy zostanie rozebrany most – tłumaczył wiceprezydent.

Z kolei praca nad samym, wyłączonym dziś z użytkowania tunelem jest rozpisana na wiele miesięcy: najpierw będzie to staranne oczyszczanie tunelu i praca ekspertów, potem ustalanie przyczyn i ewentualna decyzja o naprawie.

Wiceprezydent Soszyński przypomniał też, że ścieki ze zrzutu są cały czas ozonowane i oczyszczane mechanicznie, a woda w Wiśle nie zmienia swoich właściwości chemicznych.

