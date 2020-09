Dzień bez Samochodu 2020. Bezpłatna komunikacja miejska w wielu miastach w Polsce

Co roku 22 września w wielu miastach w całej Polsce obchodzony jest Dzień bez Samochodu. Wydarzenie kończy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, który ma promować w miastach alternatywne wobec prywatnych aut środki transport takie jak komunikacja miejska, czy rowery.

Dzień bez Samochodu 2020 – w tych miastach pojedziemy bez biletu

Z okazji Dnia bez Samochodu 22 września w wielu polskich miastach kierowcy lub wszyscy pasażerowie będą mogli podróżować komunikacją miejską za darmo. Te miasta to m.in.

Warszawa – 22 września wszyscy pasażerowie mogą poruszać się komunikacją miejską bez biletów

Kraków – Z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu zostaną wyłączone kasowniki w autobusach i tramwajach, co oznacza, że wszyscy podróżni będą mogli poruszać się komunikacją miejską bez biletów

Łódź – podróżować za darmo mogą właściciele lub współwłaściciele samochodów na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego

ZTM Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – wszyscy pasażerowie mogą poruszać się komunikacją miejską bez biletów

Poznań – podróżować za darmo mogą właściciele lub współwłaściciele samochodów na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego

Trójmiasto – podróżować za darmo mogą właściciele lub współwłaściciele samochodów na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego

Szczecin – wszyscy pasażerowie mogą poruszać się komunikacją miejską bez biletów

Bydgoszcz – podróżować za darmo mogą właściciele lub współwłaściciele samochodów na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego

Lublin – podróżować za darmo mogą właściciele lub współwłaściciele samochodów na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego

Kielce – podróżować za darmo mogą właściciele lub współwłaściciele samochodów na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego

Rzeszów – za darmo komunikacją miejską mogą podróżować właściciele samochodów. Warunkiem jest posiadanie przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu i dokumentu potwierdzającego tożsamość pasażera.

Opole – za darmo komunikacją miejską mogą podróżować właściciele samochodów. Warunkiem jest posiadanie przy sobie dowodu rejestracyjnego samochodu, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem. Samochód musi też posiadać ważne badania techniczne. Jeden dowód rejestracyjny upoważnia do darmowego przejazdu jedną osobę.

Gorzów Wielkopolski – przejazdy będą bezpłatne dla wszystkich pasażerów

Dzień bez Samochodu – historia

Dzień bez Samochodu to międzynarodowa kampania proekologiczna, wieńcząca Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Kampania zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 roku odbywa się corocznie w dniach od 16 do 22 września. Święto ma wspomóc proekologiczne idee i zmniejszyć ilość spalin wytwarzanych przez auta poruszające się po mieście. Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej czy car-poolingu.

