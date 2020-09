Chcesz wrócić do starej wersji Facebooka? Podpowiadamy, jak to zrobić

Od jakiegoś czasu wielu użytkownikom Facebooka pojawia się w wersji desktopowej nowy wygląd serwisu. Nie wszyscy są z tego faktu zadowoleni. Niektórzy uważają, że jest on bardziej skomplikowany i mniej intuicyjny. Pozostali po prostu przyzwyczaili się do klasycznego wyglądu portalu społecznościowego. Dla tych, którym nie podobają się zmiany mamy dobre wieści. Istnieje bowiem możliwość powrotu - na jakiś czas - do starej wersji serwisu.

Sposób I

Wystarczy, że po zalogowaniu się na swoje konto na Facebooku, w prawym górnym rogu strony klikniemy w ikonę „konto”. Po chwili pojawi nam się się specjalna lista dodatkowych opcji. Następnie wystarczy wybrać opcję „przełącz na klasyczną wersję Facebooka na 48 godzin” i gotowe. Na ekranie wyświetli się krótka ankieta, w której znajdziemy pytania dotyczące nowej wersji Facebooka. Jej wypełnienie nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak zdecydujemy się na powrót do nowego Facebooka, wystarczy wybrać opcję „konto” w prawym górnym rogu, a następnie zaznaczyć „przejdź do nowego Facebooka”.

Sposób II

Ta opcja nie jest jednak dostępna dla wszystkich użytkowników. Inne rozwiązanie, aby przywrócić klasyczny wygląd Facebooka przynosi Chrome Web Store. Wystarczy pobrać dodatkowe rozszerzenie dostępne pod tym adresem. Po pobraniu i zalogowaniu się do portalu społecznościowego zobaczymy na ekranie dobrze znaną nam dotychczas wersję.

