Zamawiasz dietę pudełkową? To może być przełom w jej „serwowaniu”

Sonia Jaśkiewicz znalazła sposób, jak twórczo wykorzystać produkty uboczne powstające w procesie wysładzania cukru, które stanowią jeden z największych odpadów w polskim rolnictwie. Zresztą nie tylko w polskim. Co roku w Europie powstaje około 20 milionów ton wysłodków buraczanych. Jest szansa, że już niebawem służyć one będą do produkcji m.in. biodegradowalnych naczyń.

Ponad rok temu Mariusz Szczygieł postanowił pokazać, a w zasadzie policzyć, ile opakowań po diecie pudełkowej zostało w jego domu. Plastikowych opakowań. Wynik robił wrażenie: 260 plastikowych prostokątnych pojemników czarnych i 80 okrągłych przezroczystych z 80 przykrywkami. Do tego plastikowe sztućce. Pisarz zobowiązał się nawet publicznie, że nigdy więcej nie zamówi jedzenia w plastiku. Takich jak on, konsumentów świadomych zagrożeń wynikających z faktu, że plastik nas zalewa, a przy okazji zabija życie, choćby w oceanach, jest coraz więcej. Właśnie ich powinien zainteresować projekt Soni Jaśkiewicz, absolwentki School of Form Uniwersytetu SWPS, która stworzyła startup Waste Lab. I zamierza z odpadów po burakach robić biodegradowalne opakowania. Choćby takie, w których mogłyby być serwowane, tak popularne dziś diety pudełkowe.