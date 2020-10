Ćwiczenia na poligonie w Żaganiu. MON: Dwóch żołnierzy zostało rannych

Ministerstwo Obrony Narodowej w poniedziałek 5 października w godzinach popołudniowych poinformowało, że podczas prowadzonych ćwiczeń na poligonie w Żaganiu dwóch żołnierzy z 1. Pułku Saperów z Brzegu zostało rannych.

Ćwiczenia na poligonie w Żaganiu. Dwóch żołnierzy zostało rannych

Resort przekazał także, w jakim stanie są poszkodowani i zapewnił o pomocy ze strony Wojska Polskiego. „Obaj przebywają w szpitalu pod opieką lekarzy. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wojsko Polskie Flaga Polski udzieli niezbędnej pomocy poszkodowanym żołnierzom” – czytamy we wpisie na Twitterze.

Na stronie internetowej 1. Pułku Saperów poinformowano, że w terminie od 28 września do 9 października na obiektach szkoleniowych OSPWL Żagań realizowane jest szkolenie pododdziałów 1. Batalionu Inżynieryjnego. „Głównym celem szkolenia poligonowego jest podtrzymanie zdolności pododdziałów do realizacji zadań zgodnie z bojowym przeznaczeniem oraz doskonalenie nawyków bojowego zachowania się żołnierzy w warunkach zbliżonych do realnych działań na polu walki” – czytamy w opublikowanym komunikacie.