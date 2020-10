Abp Wiktor Skworc zakażony koronawirusem. Archidiecezja apeluje do wiernych i księży

Arcybiskup – jak podały służby prasowe kurii – „zapewnia wszystkich, a szczególnie chorych, o duchowej bliskości i zaprasza do dalszej wytrwałej modlitwy różańcowej przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej Lekarki” . Sytuacji epidemicznej poświęcony jest specjalny komunikat wikariusza generalnego katowickiej kurii, biskupa Marka Szkudły, który w niedzielę będzie odczytany we wszystkich parafiach archidiecezji.

Zalecenie do księży

Sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju wydaje się coraz bardziej niepokojąca. Z dnia na dzień zwiększa się liczba nowych zakażeń. Dlatego proszę duszpasterzy o przypominanie wiernym przed każdą mszą św. i nabożeństwem o konieczności przestrzegania podstawowych przepisów i zaleceń sanitarnych, w tym o obowiązku zakrywania nosa i ust w kościołach i w przestrzeni publicznej, przed kościołem – napisał katowicki biskup pomocniczy.

Zaapelował też o zachowanie dystansu społecznego w świątyniach i dezynfekowanie rąk. Księżom i świeckim szafarzom komunii zalecono dezynfekowanie rąk przed rozdawaniem komunii św. i bezpośrednio po nim.

Komunia na rękę

Bp Szkudło przytoczył fragment październikowego komunikatu Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, dotyczący zalecanej aktualnie formy rozdawania komunii na rękę, uznawanej za mniej ryzykowną w kontekście COVID-19.

„W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (...), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne. Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu” – głosi komunikat.

„Kościół w swoim prawie uznaje za godny zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św. wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła” – przypomniano w komunikacie.

Modlitwa za chorych

Bp Marek Szkudło polecił modlitwie i pamięci wiernych całą służbę zdrowia i wszystkich chorych, zwłaszcza chorych na COVID-19. „Wśród nich jest także nasz pasterz, arcybiskup Wiktor, który zgodnie z zaleceniem służb sanitarnych po kwarantannie, przebywa aktualnie w izolacji” – poinformował wikariusz generalny.

Koronawirus w woj. śląskim

Według danych sanepidu, w woj. śląskim – gdzie zanotowano najwięcej w kraju zakażeń koronawirusem – w sobotę liczba osób zakażonych wynosiła 25 tys. 193 – o 412 więcej niż w piątek. Od początku epidemii zmarło w regionie 600 osób z COVID-19 – w sobotę poinformowano o dziesięciu kolejnych zgonach.

Wyzdrowiało 86,1 proc. wszystkich zakażonych (21 tys. 699 osób) – w sobotę w regionie przybyło kolejnych 80 ozdrowieńców. W woj. śląskim przebadano dotychczas blisko 427,6 tys. próbek pod kątem SARS-CoV-2. Hospitalizowanych jest obecnie 296 osób z koronawirusem lub jego podejrzeniem. Nadzorem epidemiologicznym objęto łącznie ponad 3,9 tys. osób.

Z danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wynika, że w piątek w regionie zajętych było 441 spośród 1174 łóżek dostępnych dla pacjentów z COVID-19 w szpitalach I, II i III poziomu. Zajętych było 28 na 90 dostępnych łóżek respiratorowych. Dane dotyczące sytuacji w tym zakresie w sobotę będą dostępne dzień później.

autor: Marek Błoński