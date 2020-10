Lider PSL zabrał głos ws. aborcji. Strajk Kobiet: Hej, katolicki tchórzu, nasze wyp****** jest też do Ciebie

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji, które sprawi, że w Polsce aborcje będzie prawie całkowicie zabroniona, wywołało falę protestów. Demonstrowano już 22 października, w dniu ogłoszenia orzeczenia, a później także w piątek i sobotę. W ciągu trzech dni padło mnóstwo mocnych słów, deklaracji „odwrócenia” tej sytuacji, czy planów ze strony polityków.

Swoje propozycje, by z tą sprawą coś zrobić, przedstawił też w mediach społecznościowych lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

twitter

Wyrok TK ws. aborcji. Trzy punkty Kosiniaka-Kamysza

Władysław Kosiniak-Kamysz zasugerował m.in., by wstrzymać ogłoszenie w Dzienniku Ustaw orzeczenia TK ws. aborcji (argumentował to „stanem wyższej konieczności, choć budzi to problemy natury prawnej – w 2016 roku wybuchła ogromna awantura o to, że ówczesna premierka Beata Szydło nie chciała publikować wyroku TK za prezesury Andrzeja Rzeplińskiego).

Trzy propozycje Kosiniaka-Kamysza:

Wstrzymać ogłoszenie w Dzienniku Ustaw orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego;

Przeprowadzić referendum w pierwszym roku niewyborczym po ustaniu epidemii;

Zmienić Konstytucję zgodnie z wynikiem referendum.

Strajk Kobiet odpowiada liderowi PSL: Hej, katolicki tchórzu

Ogólnopolski Strajk Kobiet, ruch społeczny, który powstał w 2016 roku, organizujący m.in. Czarny Poniedziałek i postulujący legalność aborcji w każdym przypadku w Polsce, odpowiedział na te propozycje lidera PSL. Na oficjalnym koncie ruchu na Twitterze znalazł się taki komentarz:

Hej, katolicki tchórzu, nasze wypie****** jest też do Ciebie. Za legalną aborcją jest w Polsce 69% osób i nie kłam, że tego nie wiesz. Wszyscy to wiecie, kościelne dziady. Referendum srendum, ku***, no ludzkie pany zapytają narodu, czy kobieta jest człowiekiem.

Czytaj też:

Relacje z masowych protestów zdominowały media społecznościowe. Zobaczcie nagrania i komentarze