Córka Cymańskiego popiera protesty kobiet. „Akceptuję ją taką, jaka jest”

Tadeusz Cymański od 2002 do 2011 roku należał do Prawa i Sprawiedliwości, a po wykluczeniu z ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego był współzałożycielem Solidarnej Polski. „Super Express” zauważył, że chociaż poseł ma konserwatywne poglądy, to jego córka popiera protesty kobiet.

Córka Tadeusza Cymańskiego popiera protesty kobiet. Poseł komentuje

Magdalena Cymańska prowadzi w Gdyni salon kosmetyczny, którego działalność można śledzić na Instagramie. Ostatnio pojawiła się tam relacja ze Strajku Kobiet, a córka polityka dodała do zdjęć podpis „moje dziewuchy” oraz emotikonkę serduszka sugerując, że jest dumna ze swoich współpracowniczek.

Co na to poseł Solidarnej Polski? – Szanuję i kocham swoje dzieci. Nie prowadzimy wojny ze sobą, szanuję poglądy każdego. Oczywiście wychowywałem Magdę w jakichś przekonaniach i duchu, ale widać, że świat, argumenty, lektury, towarzystwo wpływają na ludzkie postawy – powiedział Cymański w rozmowie z „SE”. Polityk zadeklarował, że nie ingeruje w poglądy swojej córki oraz „akceptuje ją taką, jaka jest”. – Nie popieram córki biorącej udział w proteście, ale nie będę jej nawracał – podkreślił.

Czytaj też:

Marek Suski o Strajku Kobiet: Jeszcze tylko brakuje, że rząd ma im przysłać kawior i szampana