Premier zaapelował o protestowanie w sieci. Strajk Kobiet zapowiada regularne demonstracje

– Bardzo proszę wszystkich, którzy nadal chcą protestować. Proszę bardzo, protestujmy, ale w sieci. W sieci internetowej – tam wyrażajmy nasze opinie. Protest w przestrzeni publicznej grozi tym, co naukowcy teraz pokazują, czyli gwałtowną liczbą wzrostu zakażeń – mówił Mateusz Morawiecki podczas konferencji, na której ogłoszono kolejne obostrzenia. Słowa premiera skomentowano na oficjalnym facebookowym profilu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Ogólnopolski Strajk Kobiet zapowiada protesty

Szef rządu został nazwany „tchórzem bredzącym o tym, żeby protestować, ale jednak nie za bardzo” . Zdaniem autorów oświadczenia PiS kłamie w sprawie publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz chce zakazać aborcji przy pomocy projektu złożonego przez Andrzeja Dudę. „Jednocześnie chcą wziąć nas na przetrzymanie, licząc na to, że protesty się »wypalą«. To my Was weźmiemy na przetrzymanie” – dodano.

We wpisie znalazła się zachęta do cotygodniowych protestów organizowanych w poniedziałki. Demonstracje mogą odbywać się „w jakiejkolwiek sprawie” . „Każdy idzie w swojej sprawie, wszyscy razem! To jest solidarność. Bo cel mamy wszyscy jeden: wypie**alać z tym rządem” – podsumowano dodając, że już wkrótce odbędzie się strajk generalny, którego szczegóły poznamy niebawem.

facebookCzytaj też:

Skrzynecka pisze o „wyrzynaniu w pień kultury i sztuki”. „Kościółek otwarty”