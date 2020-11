Mazowsze. Awaryjne lądowanie awionetki. Młoda pilotka w szpitalu

Do zdarzenia doszło we wtorek 24 listopada w godzinach porannych. Policjanci podają, że była to prawdopodobnie 9:30. Radio Plus precyzuje z kolei, że awaryjnego lądowania dokonała Cessna-150. Jak wynika ze zdjęcia zamieszczonego przez funkcjonariuszy, awionetka wylądowała na pustym polu, jednak radio dodaje, że najbliższe zabudowania znajdowały się ok. 500 metrów dalej.

Policja podaje, że 24-latka, która pilotowała maszynę, trafiła do szpitala. Awionetka podczas próby lądowania koziołkowała na powierzchni, a część maszyny wbiła się w ziemię. Jak jednak dodaje Radio Plus, na szczęście młoda pilotka nie ma żadnych poważnych obrażeń.

Radio dodaje, że pilotka samodzielnie opuściła samolot i powiadomiła o wypadku odpowiednie służby. Z komunikatu policji wynika ponadto, że o zajściu powiadomiono z kolei Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych, która zajmie się wyjaśnieniem przyczyn niefortunnego awaryjnego lądowania. Awionetka należała do Aeroklubu Orląt w Dęblinie – podaje Radio Plus.

