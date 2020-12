Konferencja Adama Niedzielskiego. Są nowe obostrzenia

Podczas konferencji prasowej Adam Niedzielski przedstawił nowe obostrzenia, które będą obowiązywały od 28 grudnia do 17 stycznia. Oto restrykcje ogłoszone przez rząd:

stoki narciarskie będą zamknięte

hotele będą otwarte tylko dla medyków oraz dla pracowników (tzw. hotele pracownicze)

w galeriach handlowych będą otwarte tylko wybrane sklepy

osoby wracające do Polski transportem zbiorowym muszą przebyć 10-dniową kwarantannę

zakaz przemieszczania się w noc sylwestrową (od godz. 19 w czwartek 31 grudnia do godz. 6 rano następnego dnia)

zakaz przemieszczania się dzieci i młodzieży do 16. roku życia od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16

Podsumowanie konferencji prasowej Adama Niedzielskiego oraz prof. Andrzeja Horbana:

15:30 Koniec konferencji prasowej. 15:26 Co w przypadku naruszenia zakazu przemieszczania się w Sylwestra? Adam Niedzielski zapowiedział, że osoby lekceważące te obostrzenia będą karane mandatami. 15:24 Adam Niedzielski koryguje swoją wypowiedź. Zakaz przemieszczania się w Sylwestra będzie obowiązywał od godz. 19. 15:23 - Jeśli chodzi o przedszkola i żłobki, wszystko jest na dotychczasowych zasadach - podkreślił Adam Niedzielski dodając, że kolejne decyzje będą ogłaszane na początku 2021 roku. 15:21 Szef resortu zdrowia zaznaczył, że rząd ma przygotowane zabezpieczenie finansowe dla przedstawicieli branży dotkniętych obostrzeniami. 15:18 Wspomniane ograniczenie dotyczy dzieci do 16. roku życia. 15:17 Szef resortu zdrowia przypomniał, że w trakcie ferii zimowych dzieci nie będą mogły wychodzić z domu bez opiekuna w godzinach 8-16. 15:16 Co ze świętami Bożego Narodzenia? Minister zdrowia przekazał, że obecnie nie ma planów wprowadzania zakazu przemieszczania się na święta. 15:14 Minister zdrowia jeszcze raz podkreślił, że obostrzenie dotyczące zakazu przemieszczania się będzie obowiązywało wyłącznie w noc sylwestrową. Obostrzenia w innych sferach nie ulegają zmianie. 15:13 Jeden z dziennikarzy pyta o zakaz przemieszczania się w Sylwestra. W jaki sposób będzie egzekwowany? - Uzasadnione będą wyłącznie wyjścia z domów w celu zaspokojenia potrzeb nagłych jak wizyta w aptece, jak wyjście w celu zawodowym - poinformował Adam Niedzielski. - Musimy zostać w domu - dodał. 15:12 Czas na pytania od dziennikarzy. 15:11 Doradca premiera ds. COVID-19 zaapelował o rozsądek podkreślając przy tym, że będziemy w "dużo lepszej sytuacji" po szczepieniach. 15:11 - Jeżeli byśmy kontynuowali radosną twórczość wypoczynkową to obawiam się, że słowa pana ministra na temat niewydolności systemu opieki medycznej ziściłyby się - zauważył prof. Horban. 15:10 Głos zabiera prof. Andrzej Horban. - Walczymy o życie ludzkie - zaznaczył ekspert zauważając, że chociaż spada liczba przypadków koronawirusa, to nie maleje liczba zgonów. 15:09 Minister zdrowia zapowiedział, że dzięki kwarantannie późniejsze szczepienia będą mogły przebiegać w sposób sprawny. 15:08 - W Sylwestra wprowadzamy zakaz w przemieszczaniu się. Będzie obowiązywał od godziny 21 w dniu 31 grudnia do godz. 6 rano dnia następnego - zapowiedział Adam Niedzielski. Osoby przyjeżdżające w tym czasie do Polski czeka obowiązkowa kwarantanna. 15:08 Zamknięte zostają także galerie handlowe. Wyjątkiem pozostają sklepy spożywcze i drogerie. 15:07 - Zamykamy również stoki narciarskie - poinformował Adam Niedzielski. 15:07 - Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową. Oprócz dotychczasowych obostrzeń, które pozostają w mocy zamykamy hotele, również na ruch służbowy - powiedział minister. 15:06 - Apeluję do każdego Polaka o odpowiedzialność za siebie, za swoich bliskich - powiedział szef resortu dodając, że "same apele to za mało". 15:05 Adam Niedzielski przekazał, że trzecia fala pandemii będzie związana nie tylko z wysoką liczbą dziennych przypadków, ale również zgonów. 15:04 - Nasze szpitale tymczasowe będą naszą rezerwą, która ma pomóc nam w tym, żeby trzecia fala została przez system szpitalnictwa "obsłużona" - zaznaczył minister zdrowia. 15:04 Adam Niedzielski powiedział także o "widmie trzeciej fali", co będzie równoznaczne z przekroczeniem granic wydolności służby zdrowia. 15:03 - Co ważne, nie wróciliśmy do poziomu 1000 zakażeń dziennie. Można zauważyć w ostatnim czasie, że fala wyhamowała, ale na poziomie około 10 tys. zakażeń dziennie - podkreślił minister zdrowia. Zdaniem szefa resortu przed nami być może "trudniejsze dni i tygodnie". 15:02 Rozpoczyna się konferencja prasowa. - Mamy za sobą blisko dwumiesięczną, wyczerpującą walkę z drugą falą pandemii - zaznaczył Adam Niedzielski. 15:00 Konferencja prasowa powinna się już rozpocząć, ale wciąż czekamy na pojawienie się Adama Niedzielskiego. 14:56 Oprócz ministra zdrowia na konferencji pojawi się doradca premiera do spraw COVID-19 prof. Andrzej Horban. 14:45 Konferencja powinna rozpocząć się już za około 15 minut. 14:38 Nieoficjalne doniesienia od dziennikarza RMF FM:



14:38 Nieoficjalne doniesienia od dziennikarza RMF FM:



14:04 Potwierdzenie, że konferencja rozpocznie się około godz. 15:

13:37 Przypomnijmy, już od kilku dni spekuluje się o możliwych obostrzeniach wprowadzonych przez rząd:



Rząd ogłosił nowe obostrzenia. Zakaz przemieszczania się w sylwestra, zamknięte stoki i hotele 13:21 Konferencja prasowa z udziałem Adama Niedzielskiego rozpocznie się około godz. 15. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo!

Nowe obostrzenia i restrykcje? Spekulacje mediów

Przypomnijmy, już wcześniej spekulowano, że podczas czwartkowej konferencji prasowej zostaną przedstawione nowe obostrzenia, które będą obowiązywały od 28 grudnia. Wśród planowanych zmian miały zostać podane nowe zasady korzystania z hoteli (prawdopodobne zmiany w podróżach służbowych), oraz funkcjonowania stoków narciarskich – podaje RMF FM. Wirtualna Polska dodaje, że premier ma wprowadzić ograniczenia w przemieszczaniu się w Sylwestra. Nieoficjalne informacje potwierdzają także dziennikarze Polsat News.

Już podczas ostatniej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiadał, że będzie rekomendował wprowadzenie bardziej rygorystycznych obostrzeń na czas świąt i Sylwestra. Twierdził, że jest to kluczowy moment, który może wpłynąć na to, jak dotkliwa będzie zapowiadana na przełom stycznia i lutego trzecia fala koronawirusa.

