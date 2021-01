Zaginęła 19-letnia Natalia Wolska. Policja apeluje o pomoc

Natalia Wolska wyszła z domu w Suchożebrach 3 stycznia. Miała ze sobą podręczny bagaż, z którym zamierzała udać się do kuzynki zamieszkałej w Siedlcach. 19-latka nie dotarła jednak do krewnej, nie wróciła też do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Zaginionej szuka siedlecka policja. Funkcjonariusze publikują zdjęcie Natalii i apelują o wszelkie informacje, które mogą być przydatne w poszukiwaniach.

Natalia Wolska – rysopis

Poszukiwana 19-latka ma 160 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Ma ciemne długie proste włosy i brązowe oczy. W chwili zaginięcia ubrana była w sztuczne futerko koloru białego do pasa, spodnie jeansowe koloru szarego i sportowe buty. Miała przy sobie ciemną torbę podróżną.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Siedlcach pod nr tel. 47-707-23-60 lub 112.

