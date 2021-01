Nie żyje o. Andrzej Koprowski, twórca programów radiowych i telewizyjnych

„Dziś odszedł do Pana o. Andrzej Koprowski SJ, który uczył mnie miłości i pasji do mediów. Był dyrektorem programowym Radia Watykańskiego, gdy ja pracowałem w tej rozgłośni. Kochał Kościół, któremu służył do ostatnich dni niezwykle gorliwie. Niech Bóg da mu teraz wieczną nagrodę!” - przekazał za pośrednictwem Twittera rzecznik Episkopatu Polski, jezuita o. Leszek Gęsiak. Na stronie internetowej Archidiecezji Warszawskiej podkreślono, że zmarły był zakażony koronawirusem.

O. Koprowski to znana postać polskich mediów. Święcenia kapłańskie przyjął jeszcze w 1969 roku. Wcześniej przez pięć lat studiował trzy kierunki: polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, filozofię na wydziale teologicznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie oraz teologię w Collegium Bobolanum w Warszawie. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pełnił już posługę duszpasterza akademickiego.

Dyrektor programowy Radia Watykańskiego

Ojciec Andrzej Koprowski piął się też po szczeblach hierarchii kościelnej. W 1983 roku został asystentem generała zakonu jezuitów ds. Europy Środkowej i Wschodniej. Od 1989 do 1997 roku prowadził redakcję programów katolickich Telewizji Polskiej. Był też szefem warszawskiego oddziału Katolickiego Biura Informacji i Inicjatyw Europejskich. Pomiędzy 1997 i 2003 rokiem zarządzał prowincją wielkopolsko-mazowiecką Towarzystwa Jezusowego. Od 2004 roku pełnił funkcję dyrektora programowego w Radiu Watykańskim. Pracował tam aż do 2015 roku.

