Ugrupowanie Szymona Hołowni zmienia nazwę. „Czekamy na decyzję sądu”

Kilka dni temu wyszło na jaw, że ugrupowanie z Wielkopolski zmieniło nazwę na Polska 2050. To skłoniło Szymona Hołownię do kosmetycznej zmiany nazwy swojej przyszłej partii, co w poniedziałek 22 lutego potwierdził na briefingu prasowym.

Szymon Hołownia zorganizował w sejmie briefing prasowy dotyczący braku ustawy umożliwiającej wykorzystanie środków z Funduszu Odbudowy UE. Podczas swojego wystąpienia lider Polska 2050 odniósł się również do zamieszania wokół nazwy swojego stowarzyszenia. Szymon Hołownia: Zawsze znajdzie się jakiś sprytny Zdaniem byłego dziennikarza mamy do czynienia ze „starym numerem, który dzieje się praktycznie przy rejestracji każdej partii politycznej” . – Zawsze znajdzie się jakiś sprytny, który postanowi sobie zarejestrować coś na czyiś plecach – powiedział. – Okazuje się, że ktoś zarejestrował partię techniczną 1.pl, której potem zmieniał nazwy, w zależności od koniunktury politycznej, aż doszedł do Polska 2050 – podkreślił. – W związku z zarejestrowaniem już partii Polska 2050 nasze ugrupowanie będzie się nazywać Polska 2050 Szymona Hołowni – zadeklarował. – Czekamy na decyzję sądu, miejmy nadzieję, że będzie pozytywna. Myślę, że Polacy nie będą mieli wątpliwości co do tego, gdzie dziś jest Polska 2050 – dodał. Zamieszanie związane z nazwą komentował dla Wprost Michał Kłobosko. – Nie znamy tych postaci, które przerejestrowały swoją partię na Polskę 2050. Mogę tylko dodać, że jest szereg partii politycznych prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, które realnie nie funkcjonują, są porejestrowane na wszelki wypadek – przekazał wiceprezes ruchu Szymona Hołowni. Czytaj też:

