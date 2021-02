Niebieski Księżyc nad Polską. Internauci pokazali zdjęcia

O nietypowym zdarzeniu poinformował Karol Wójcicki na facebookowym profilu Z głową w gwiazdach. Pasjonat astronomii, którego profil obserwuje ponad 150 tys. użytkowników, pokazał zdjęcie Niebieskiego Księżyca.

„Sformułowanie »niebieska pełnia« lub »niebieski Księżyc« (w zależności od tłumaczenia angielskiego blue moon) określa zwykle drugą pełnię Księżyca przypadającą w jednym miesiącu kalendarzowym. Takie zjawisko obserwujemy co ok. 2,7 roku ale w żadnym stopniu nie wpływa ono na kolor naszego satelity” – wyjaśnił.

Niebieski Księżyc. Skąd pochodzi nazwa?

Jak się okazuje, chociaż na pierwszy rzut oka Księżycowi towarzyszy błękitna poświata, to jego tarcza wcale nie staje się niebieska. Polska nazwa to tłumaczenie angielskiego powiedzenia: „once in blue moon” oznaczającego, że coś dzieje się bardzo rzadko. Tak było i w tym przypadku, co potwierdził Wójcicki. „Sam widziałem taki dosłownie niebieski Księżyc w 2010 w Egipcie po wyjątkowo wietrznym dniu, gdy występowało duże zapylenie atmosfery" – dodał.

Z doniesień Wójcickiego wynika, że obecnie nad Europą znajduje się dużo pyłu niesionego znad Sahary, co mogło doprowadzić do „nietypowego zabarwienia światła Księżyca” . Ten został zaobserwowany w różnych regionach Polski, o czym świadczą zdjęcia udostępniane przez internautów pod postem.

facebookCzytaj też:

