Zmiany w szczepieniach przeciwko COVID-19 od 12 kwietnia. Rząd ogłosił koniec grup

We wtorek na konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i szefa KPRM Michała Dworczyka, ogłoszono zmiany dotyczące programu szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce. – Do końca II kwartału wykonamy 20 mln szczepień – mówił na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki, zaznaczając, że niedługo do Polski trafi więcej szczepionek. Premier dodał, że liczy na to, że do sierpnia 2021 uda się zaszczepić wszystkich tych, którzy zechcą.

Michał Dworczyk podsumował, że do końca I kwartału 2021 roku udało się podać ponad 6 milionów dawek szczepionki przeciwko COVID-19.

Zmiany w programie szczepień od 12 kwietnia. Koniec grup, inna kwalifikacja

Szczepienia będą dostępne dla wszystkich tych, którzy będą chcieli się zaszczepić przeciwko koronawirusowi. Oznacza to koniec znanych dotychczas grup, do których przypisywano osoby ze względu na sytuację zdrowotną lub np. pracę w branży medycznej. – W kwietniu rozpoczynamy, od 12 kwietnia, zapisy rocznika 1962, przez kolejne dwa tygodnie, do rocznika 1973 będzie trwała rejestracja, każdego dnia uruchamiamy kolejną grupę – powiedział Michał Dworczyk.

Potwierdziły się tym samym informacje opublikowane przez „Wprost” na temat końca grup wiekowych i zmian w programie szczepień.

– Zmieni się możliwość i kwalifikowanie do szczepień. Było możliwe tylko zakwalifikowane przez lekarza, a Sejm przyjął dziś ustawę, dzięki której kwalifikacja będzie przeprowadzana na podstawie kwestionariusza, który pacjent sam wypełnia – mówił szef KPRM. Po zmianach szczepienia będą mogli przeprowadzać też m.in. aptekarze (jeśli tylko przeszli odpowiednie szkolenie). W ten sposób rząd chce odciążyć lekarzy.

Takie deklaracje szefa KPRM oznaczają, że 12 kwietnia rozpocznie się rejestracja na szczepienia osób urodzonych w 1962 roku, 13 kwietnia – w 1963 itd. 24 kwietnia rozpocznie się rejestracja osób urodzonych w 1973 roku. W kolejnych tygodniach uruchomione zostaną – analogicznie – następne rejestracje.

Koronawirus w Polsce. Od II kwartału więcej placówek do szczepień

Zgodnie z zapowiedziami premiera, rozszerzony zostanie zakres miejsc, w których można wykonywać szczepienia. Wśród nich mają znaleźć się szpitale tymczasowe, a w powiatach mają zostać wydzielone szpitale, które będą szczepiły. Podobne punkty powstaną we współpracy z samorządami. – Uruchomimy szczepienia w zakładach pracy, aptekach – mówił Michał Dworczyk.