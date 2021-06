Zakrył twarz maseczką i chciał zdać prawo jazdy za kolegę. Egzaminator zdemaskował oszustów

Do zdarzenia doszło 11 czerwca w sieradzkim ośrodku ruchu drogowego. Około godziny 12:30 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o próbie przystąpienie do egzaminu przez osobę posługująca się cudzym dowodem osobistym. Skierowani na miejsce policjanci zastali tam dwóch mężczyzn w wieku 21 lat, z których jeden to łodzianin a drugi to mieszkaniec powiatu poddębickiego. Jak ustalono, mieszkaniec Łodzi miał przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Poprosił swojego kolegę, aby podwiózł go do sieradzkiego WORD-u. Parę minut przed egzaminem mężczyzna zwątpił w swoje umiejętności. Przekonał w związku z tym znajomego, który od dwóch lat ma uprawnienia, aby zamiast niego przystąpił do egzaminu.

Mężczyźni byli pewni, że kiedy zasłonią twarz maseczką, z pewnością ich podstęp się uda. Czujny egzaminator szybko zdemaskował oszustwo, kiedy weryfikował dane osoby mającej zdawać egzamin.

Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do komendy. Usłyszeli zarzut wyłudzenia poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego. 21-letni mieszkaniec powiatu poddębickiego odpowie również za posłużenie się dokumentem innej osoby. Mężczyźni tłumaczyli, że nie mieli świadomości, że jest to przestępstwo.

Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.

