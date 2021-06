Nowa Sól. 3-latka zawisła na piętrowym łóżku. W domu trwała libacja

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w nocy z wtorku na środę 23 czerwca w jednym z mieszkań w kamienicy przy ul. Wyspiańskiego w Nowej Soli (województwo lubuskie). „Fakt” podaje, że w mieszkaniu, w którym doszło do tragedii, przebywały cztery osoby – trzy osoby dorosłe i 3-letnia dziewczynka.

Gazeta, powołując się na relację mieszkańców podaje, że 3-latka spała z matką na piętrowym łóżku. Na podłodze spał z kolei znajomy rodziny, który pojawił się na libacji alkoholowej. Ojciec dziewczynki miał w nocy pójść do łazienki i wracając, zauważyć dziecko zwisające z piętrowego łóżka.

Dziecko trafiło do szpitala

3-latka miała mieć szyję owiniętą smyczą, która zaczepiła się o fragment konstrukcji łóżka. Ojciec dziecka ściągnął je, dzięki czemu ostatecznie nie doszło do tragedii. „Fakt” twierdzi, że w rodzinie powstał spór, czy wzywać do dziecka karetkę. Ostatecznie pomoc wezwano. Jak czytamy, dziecko zostało przetransportowane do szpitala. Z nieoficjalnych informacji gazety wynika, że na ciele dziewczynki znaleziono liczne siniaki, co sugeruje, że 3-latka mogła być bita. Informacji tych jednak nie potwierdzono.

Czytaj też:

Uwaga! TVN: Katowana od urodzenia 3-latka nie doczekała pomocy. „Zawiódł system”