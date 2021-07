Dwa apele Adama Bodnara z pożegnalnej konferencji. „Oni stoją na pierwszej linii”

Adam Bodnar z dniem 15 lipca przestał być p.o. rzecznika praw obywatelskich (RPO był do września, ale funkcję pełnił dalej, ponieważ władza nie potrafiła wskazać jego następcy). Bodnar mógłby być p.o. RPO do czasu wybrania następcy, ale wszystko zmienił Trybunał Konstytucyjny 15 kwietnia, który orzekł, że dotychczasowe przepisy, pozwalające mu na piastowanie tej funkcji, są niekonstytucyjne. TK orzekł, że mogą one obowiązywać jeszcze przez 3 miesiące, a więc właśnie do 15 lipca.

Adam Bodnar już nie jest RPO. Wystosował apel

Bodnar w czwartek zjawił się na konferencji prasowej, podczas której wskazał, kto będzie chwilowo kierował biurem RPO, gdy on kończy piastowanie tej funkcji. Padło na jego dotychczasowego zastępcę Stanisława Trociuka.

Bodnar pozwolił sobie na dwa apele, czy też przesłania, skierowane do Polaków i Polek.

Jak mówił:

– Po pierwsze, szczepcie się. Tylko tak tragedia, która nas dotknęła w ostatnich miesiącach, nie powtórzy się, albo nie będzie tak straszna.

Adam Bodnar w drugim przesłaniu zaapelował, by szanować biuro rzecznika praw obywatelskich:

– Szanujcie biuro RPO, bo to jest dobro narodowe. Profesjonalna ekipa gotowa pracować dla dobra współobywateli, z ogromnym doświadczeniem i wiedzą zebraną w ciągu 30 lat. Doceńmy ich pracę. Oni stoją na pierwszej linii obrony praw obywatelskich i wolności.

