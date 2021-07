Doradca Departamentu Stanu USA: Podchodzimy poważnie do sprawy TVN24

Doradca amerykańskiego Departamentu Stanu Derek Chollet przybył 22 lipca z wizytą do Polski. Spotkał się m.in. z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. W rozmowie z TVN24 podkreślił, że Polska jest ważnym sojusznikiem w NATO. – Mamy wiele wspólnych interesów, robimy wiele wspólnych rzeczy na całym świecie i mamy też wiele wspólnych wyzwań. USA i Polska to dwie bardzo dumne demokracje. Mamy wiele wspólnych wartości i interesów na całym świecie, ale mamy też trudne kwestie, które potrafią nas dzielić. Kwestia wolności mediów jest w tym momencie ważnym tematem dla wielu amerykańskich urzędników – stwierdził dodając, że los koncesji dla telewizji – TVN24 – to coś, do czego podchodzą bardzo poważnie i jest to temat, który dziś poruszył z swoimi polskimi rozmówcami.

Lex TVN. USA wyrażają zaniepokojenie

Derek Chollet zaznaczył, że jeden z powodów, dla których jest zaniepokojony sprawą TVN24 to amerykańskie inwestycje. – Ewentualne nieprzyznanie koncesji będzie miało swoje skutki dla przyszłych amerykańskich inwestycji. Ale jest to też kwestia wartości, to kwestia kondycji naszych demokracji. Wolność mediów jest absolutnie kluczowa, posiadanie wolnej prasy jest ważne dla wzmocnienia społeczeństwa – mówił.

– To jest bardzo ważne dla Stanów Zjednoczonych. Staramy się dać naszym przyjaciołom w Polsce najlepsze możliwe rady. Robimy to pełni pokory, bo oczywiście Stany Zjednoczone też mają wiele wyzwań dotyczących społeczeństwa i demokracji, nad którymi pracujemy. Nasze rady nie są więc w żaden sposób strofowaniem – zapewnił.

Doradca amerykańskiego Departamentu Stanu stwierdził również, że wspólne wartości są podstawą polsko-amerykańskiego sojuszu. – Nasze relacje związane z bezpieczeństwem czy relacje ekonomiczne są ważne, ale podstawą jest fakt, że jesteśmy dwiema dumnymi demokracjami. I to czyni ten sojusz wyjątkowym. Właśnie te wspólne wartości. Więc w momencie, kiedy te wartości są kwestionowane, to powód do zaniepokojenia – podsumował.

