77. rocznica Powstania Warszawskiego. Trzaskowski przedstawił program obchodów

– Zachęcamy do udziału w uroczystościach. W sumie będzie 250 okazji, żeby złożyć hołd powstańcom oraz 400 miejsc w Warszawie, w których będą oni uhonorowani, a my jako Miasto Stołeczne Warszawa będziemy obecni – zapowiedział prezydent Warszawy na konferencji prasowej, która miała miejsce we wtorek 27 lipca.

– Program obchodów jest w mniejszym stopniu ograniczony obostrzeniami niż rok temu, ale pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa. Wciąż trwa pandemia! – podkreślił Rafał Trzaskowski.

Apel do mieszkańców Warszawy

W trakcie konferencji Trzaskowski i towarzyszący mu kombatanci: Halina Jędrzejewska „Sławka" i Jerzy Mindziukiewicz „Jur” ze Związku Powstańców Warszawy, Teresa Stanek „Mitsuko” ze Światowego Związku Żołnierzy AK i Tadeusz Jarosz „Topacz” ze Stowarzyszenia Szarych Szeregów podpisali apel do mieszkańców stolicy.

1 sierpnia to data znana każdemu mieszkańcowi Warszawy i każdemu Polakowi. Tego dnia, podobnie jak w ubiegłych latach, o godz. 17 w całej stolicy zawyją syreny. Zwracamy się do wszystkich warszawianek, warszawiaków i osób goszczących w naszym mieście, aby na ich dźwięk zatrzymali się i minutą ciszy uczcili 77. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Wspólnie oddajmy hołd poległym i żyjącym uczestnikom powstania warszawskiego. Uczcijmy pamięć tych, którzy 77 lat temu znaleźli w sobie siłę i odwagę, aby walczyć o wolność Polski. Nie zapominajmy również o cywilnej ludności Warszawy, która z wielkim poświęceniem wspierała walczących powstańców. Im wszystkim jesteśmy winni dozgonne wdzięczność i szacunek. Cześć bohaterom powstania – czytamy w apelu.

77. rocznica Powstania Warszawskiego. Program obchodów

Główne uroczystości organizowane przez warszawski ratusz rozpoczną się w czwartek 29 lipca w parku przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli, gdzie o godz. 10.30 wmurowany zostanie kamień węgielny pod budowę Izby Pamięci.

W piątek, 30 lipca o godz. 11. w parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego prezydent Andrzej Duda i prezydent Rafał Trzaskowski mają spotkać się z powstańcami. Prezydent Duda nada im ordery i odznaczenia.

W sobotę 31 lipca odbędą się m.in.

o godz. 10 uroczystość przy kamieniu „Żołnierzom Żywiciela” w parku Żołnierzy „Żywiciela” przy ul. Popiełuszki;

o godz. 14 uroczysta Sesja Rady Warszawy w Sali Ratuszowej Pałacu Kultury i Nauki;

o godz. 18 msza polowa przy pomniku Powstania Warszawskiego na pl. Krasińskich, a po niej Apel Pamięci i składanie kwiatów pod monumentem.

Główne obchody odbędą się w niedzielę 1 sierpnia. Zaplanowano wtedy m.in.:

9.00 - złożenie kwiatów pod tablicą przy ul. Filtrowej 68 upamiętniającą podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela „Montera” rozkazu rozpoczęcia powstania;

10.00 - ceremonię pod pomnikiem „Mokotów Walczący 1944” w parku gen. Orlicz-Dreszera - podniesienie flagi na maszt, zapalenie „ognia pamięci” i włączenie iluminacji pomnika na 63 dni (uroczystość została przeniesiona tutaj z Kopca Powstania Warszawskiego, który przechodzi rewitalizację);

11.30 - składanie kwiatów pod obeliskiem Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa przy ul. Dworkowej;

9.30-11.30 - składnie kwiatów pod pomnikiem Stanisława Jankowskiego „Agatona” u zbiegu ulic Karowej i Browarnej;

11.30-13.30 - składanie kwiatów pod pomnikiem gen. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego „Motyla” w parku marsz. Rydza-Śmigłego;

13.15 - składanie kwiatów pod pomnikiem gen. Stefana Roweckiego „Grota” na rogu Alej Ujazdowskich i ul. Chopina.

14.00 odbędzie się uroczystość przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej u zbiegu ulic Wiejskiej i Matejki.

16.00-17.15 kwiaty składane będą na grobie gen. Antoniego Chruściela „Montera” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach,

16.30.-18.00. składanie kwiatów pod pomnikiem Matki i przy innych upamiętnieniach w parku przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

17.00 - w Godzinę "W" - oddanie hołdu powstańcom przy pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W całym mieście zawyją wtedy syreny, zatrzymają się przechodnie, staną samochody.

18.30 złożone zostaną kwiaty na kurhanie skrywającym prochy ponad 50 tys. warszawiaków poległych w powstaniu na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

20.00 msza polowa na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

Obchody zakończą się w sobotę 2 października. Tego dnia o godz. 12 na pl. Krasińskich odsłonięty zostanie pomnik Kobietom Powstania Warszawskiego. O godz. 18 przy pomniku „Mokotów Walczący 1944” w parku gen. Orlicz-Dreszera zostanie opuszczona flaga państwowa i wyłączona iluminacja. Płonący tu przez 63 dni ogień przeniesiony będzie do Grobu Nieznanego Żołnierza.

Pełny program obchodów można znaleźć na stronie warszawskiego ratusza.

