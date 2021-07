Zbigniew Hołdys „umówił” Lecha Wałęsę na wizytę u Nergala. „Chcemy być sobą tylko!”

Lech Wałęsa przyzwyczaił internautów do relacjonowania różnych aspektów swojego życia w mediach społecznościowych. Nie inaczej było w tym tygodniu, gdy były prezydent opublikował na Facebooku zdjęcie z wizyty u barbera. „Poranne przycinanie wąsa raz na trzy miesiące” – skwitował. Post pewnie przeszedłby bez większego echa, gdyby nie komentarz Zbigniewa Hołdysa.

Muzyk, dziennikarz i współzałożyciel grupy Perfect, podzielił się z internautami swoją refleksją na temat zabiegów kosmetycznych byłego prezydenta. „Jak zobaczę pewnego dnia Lecha Wałęsę na fotelu w zakładzie barberskim Adama Nergala Darskiego, to ogłoszę mały przewrót kopernikański” – napisał. Na odpowiedź przyszło mu chwilę czekać, ale jej treść powinna zaskoczyć komentującego. „Dlaczego nie?! Chcemy być sobą tylko! Pozdrawiam” – odparł Lech Wałęsa.

Barber Nergal

Noblista nie tylko zadeklarował gotowość do odwiedzin u lidera Behemotha, ale też nawiązał do słynnego utworu Perfectu – „Chcemy być sobą” . Wałęsa ma do wyboru jeden z dwóch salonów „Barberian Academy & Barber Shop” sygnowanych przez Nergala – w Gdańsku i Warszawie.

