Krystyna Pawłowicz dostała zdjęcie stryczka. „A to od nas!”

Była posłanka Prawa i Sprawiedliwości jest aktywna na Twitterze, gdzie poza wpisami dotyczącymi bieżących spraw polityczno-społecznych zamieszcza także bardziej prywatne wiadomości. W czwartek Krystyna Pawłowicz pokazała zdjęcie książki „Msza święta. Jej znaczenie, korzyści, obrzędy i sposoby słuchania” , którą otrzymała w prezencie.

Ktoś wysłał sędzi TK stryczek

W odpowiedzi do jej posta jeden z internautów zamieścił zdjęcie stryczka z dopiskiem: „A to od nas” . Oryginalny wpis został usunięty przez administrację Twittera. Sędzia TK zaapelowała jednak do obserwujących ją osób, a jedna z nich zamieściła zrzut ekranu ze skandalicznym wpisem. „To też mi ktoś przesłał teraz »prezencie«…” – skomentowała Pawłowicz.

