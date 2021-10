Michał Wójcik komentuje zatrzymanie Rafała Ziemkiewicza: Fajnie jest żyć w Polsce, gdzie jest wolność słowa

Przypomnijmy, że w sobotę 2 października publicysta „DoRzeczy” Rafał Ziemkiewicz został zatrzymany w Wielkiej Brytanii. Prawicowy publicysta podróżował tam z żoną i córką, którą rodzice odwozili na początek roku akademickiego na Oxfordzie. Powody zatrzymania wyjaśniono w piśmie z brytyjskiego Home Office, odpowiednika naszego resortu spraw wewnętrznych. Jego treść opublikował serwis DoRzeczy.pl. W uzasadnieniu odmowy wjazdu czytamy, że powodem były poglądy Ziemkiewicza.

„Wnioskował pan o pozwolenie na wjazd do Wielkiej Brytanii jako gość na dwa dni. Jednakże uważam, że wykluczenie pana ze Zjednoczonego Królestwa sprzyja interesowi publicznemu. Wynika to z pańskiego zachowania oraz głoszonych poglądów, które są sprzeczne z brytyjskimi wartościami i mogą być obraźliwe dla innych, a tym samym sprawiają, że uzyskanie możliwości wjazdu (na teren Wielkiej Brytanii – red.) jest niepożądane” – brzmiało pismo. Rafał Ziemkiewicz został zobowiązany do powrotu do kraju najbliższych samolotem.

Michał Wójcik: Fajnie jest żyć w Polsce, gdzie jest wolność słowa

– Fajnie jest żyć w Polsce, gdzie jest wolność słowa – skomentował wspomniane wydarzenia sekretarz stanu w KPRM i wiceszef Solidarnej Polski Michał Wójcik. Na antenie Trójki stwierdził również, że „dziwi się, że dziennikarze się schowali” i nie wsparli Ziemkiewicza.

Na uwagę prowadzącej, że są poglądy prawnie zakazane (np. propagowanie treści faszystowskich czy rasistowskich – przyp. red.), Wójcik zasłonił się sformułowaniem „nie znamy szczegółów zajścia”. – Ziemkiewicz jest normalnym publicystą, ma prawo mieć swoje poglądy – ocenił jednogłośnie Wójcik.

Kim jest Rafał Ziemkiewicz?

Rafał Ziemkiewicz to pisarz, publicysta i komentator polityczny znany ze swoich prawicowych poglądów. Jako dziennikarz publikował w tytułach takich jak „Najwyższy Czas!” czy „Gazeta Polska”. Aktualnie związany jest z „DoRzeczy”.

Poza prasą Ziemkiewicz angażował się także m.in. w Telewizji Polskiej przy programie W tyle wizji (współpracę zerwano w 2020 roku tłumacząc to konfliktem interesów). Ma własny kanał na YouTube, gdzie komentuje bieżące wydarzenia społeczno-polityczne.

Brytyjczycy nie chcieli Ziemkiewicza w 2018 roku

Publicystyka Rafała Ziemkiewicza wywołuje liczne kontrowersje. W 2018 roku brytyjscy parlamentarzyści, m.in. posłanka Partii Pracy Rupa Huq, apelowali do Home Office o wydanie publicyście zakazu wjazdu do Wielkiej Brytanii w związku z jego antysemickimi wypowiedziami. Chodziło m.in. o słowa dziennikarza z programu „W tyle wizji”. W wydaniu z 30 stycznia 2018 roku Ziemkiewicz wygłosił zdanie uznane za przypisanie organizacji Holokaustu samym Żydom:

Można powiedzieć, na gruncie języka, że to nie były niemieckie ani polskie, tylko żydowskie obozy. Bo w końcu, kto obsługiwał krematoria? – mówił.

