Spotkanie najważniejszych osób w państwie ws. sytuacji na granicy. „Twardy sygnał do Mińska i Moskwy”

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie najważniejszych osób w państwie ws. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wzięli w nim udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, szef MON Mariusz Błaszczak, szef MSWiA Mariusz Kamiński, szef MSZ Zbigniew Rau, szef gabinetu głowy państwa Paweł Szrot, szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk oraz szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. „Trwa stagnacja, ale nie deeskalacja”

Po spotkaniu odbył się briefing prasowy. – Trwa swego rodzaju stagnacja, ale nie deeskalacja. Praktycznie każdej nocy trwają próby forsowania polskiej granicy przez migrantów w dość agresywny sposób, przy aktywnym udziale służb i żołnierzy białoruskich – skomentował sytuację na granicy Polski i Białorusi Szrot.

– Sygnał jedności i potencjalnej, twardej odpowiedzi ekonomicznej oraz politycznej ze strony kolektywnego zachodu, może dzisiaj zniechęcić naszych wschodnich sąsiadów do dalszych agresywnych działań. Nad tym pracujemy. Nikt nie chce, żeby ta sytuacja dalej się pogarszała. Mówię o sytuacji bezpieczeństwa zarówno z kierunku białoruskiego, jak i na Ukrainie – dodał wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Marcin Przydacz o sygnale do Rosji i Białorusi. „Eskalacja nie będzie opłacalna”

Wiceminister spraw zagranicznych tłumaczył, że „dziś jest ten czas, kiedy można wysłać twardy sygnał do Mińska i Moskwy, że dalsza eskalacja nie będzie opłacalna”. Przydacz zapewniał także, że jeśli zajdzie taka konieczność to dojdzie do zamknięcia kolejnych przejść granicznych z Białorusią. Podkreślił też, że prowadzone są rozmowy ws. readmisji. Wiceszef MSZ zaznaczył, że Polska jest w stałym kontakcie z Frontexem.

Szrot podsumował, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego rozmawiał z doradcą ds. bezpieczeństwa prezydenta USA Joe Bidena. Przypomniał, że w ubiegłym tygodniu Polskę odwiedziła dyrektor Wywiadu Narodowego USA Avril Haines. – To były bardzo wartościowe rozmowy i padły na nich deklaracje pewnego politycznego wsparcia dla postawy Polski – powiedział szef gabinetu Dudy.

