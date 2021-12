Arcybiskup Jędraszewski oburzony jednorożcem na świątecznym plakacie. „To nowa fala ateizacji”

Warszawskie plakaty świąteczne od lat wzbudzają kontrowersje. W 2018 roku przez prawicowych polityków krytykowany był półksiężyc na jednym z nich, w 2020 dziecko na jednej ze świątecznych kartek rzekomo miało pokazywać wulgarny gest. Nie inaczej jest w tym roku. Plakat przedstawia zamarznięty staw w Ogrodzie Saskim otoczony drzewami, po którym poruszają się łyżwiarze, a w tle widać zabytkową parkową wieżę ciśnień. Na niebie nad zabytkiem przedstawiony jest czerwony napis „WAR-SZAW-A” oraz osiem gwiazd, z czego trzy czarne i pięć złotych. Na tafli lodowiska znalazły się z kolei życzenia „Każdemu, bez wyjątków, wszystkiego dobrego”, które są na tyle neutralne, że mogą trafić nie tylko do chrześcijan.

I to wszystko oburzyło wielu prawicowych polityków. Krytykowali stołeczny ratusz za to, że na plakacie są „wyeksponowane symbole Strajku Kobiet”, a Krzysztof Bosak stwierdził, że widoczny zabytek jest „stylizowany na pogańską świątynię”. Patryk Jaki uznał wręcz, że „zamiast Świąt Bożego Narodzenia Warszawa Platformy proponuje nam JE..Ć PiS”. Bo gwiazdek jest osiem, co ma nawiązywać do symboli na antyrządowych protestach. „Nawet Święta Bożego Narodzenia Katolikom próbuje »opiłować«” – krytykował Rafała Trzaskowskiego wiceminister Jacek Ozdoba.

Abp Jędraszewski o świątecznych plakatach: Nowa fata ateizacji

W ślad za Warszawą poszły też inne miasta, które na swoich świątecznych plakatach nie umieściły religijnych odniesień. Arcybiskup Marek Jędraszewski, podczas czwartkowej homilii, nazwał to „nową falę ateizacji, która przyjmuje kształt słynnych już niestety plakatów związanych ze zbliżającymi się świętami”. - O tym, czym te święta naprawdę są, tam się nie mówi. To, że te święta mówią o godności człowieka, którego tak do końca umiłował Bóg, się nie liczy - ocenił Jędraszewski.

Stwierdził, że „na plakacie w Warszawie pokazani są łyżwiarze, na plakacie w Szczecinie jakiś paprykarz, w Łodzi przedstawiony jest jednorożec”. – Dzisiaj, jak podają media, na plakacie w Świdnicy są dziki i napis: dzikie święta pełne tradycji – zauważał. - Chcą nas odrzeć z naszych świętości po raz kolejny. Chcą nas doprowadzić do tego, żebyśmy sprzeniewierzyli się zamiarowi Boga wobec nas. Nie możemy do tego dopuścić. Musimy chronić świętość naszych serc, naszej miłości do Boga i drugiego człowieka - wzywał metropolita krakowski.

