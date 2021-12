Andrzej Rozpłochowski nie żyje. „Bez niego trudno sobie wyobrazić Solidarność na Śląsku”

Andrzej Rozpłochowski od kilku tygodni walczył z covidem. W stanie ciężkim trafił do Szpitala MSWiA w Katowicach, który pełnił funkcję placówki covidowej. Informacja o śmierci opozycjonisty pojawiła się w poniedziałek wieczorem. Działacza Solidarności pożegnał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

„Ciężko się odbiera takie wiadomości, jak ta o śmierci Andrzeja Rozpłochowskiego. Stoczył ciężką walkę z koronawirusem i niestety dzisiaj ją przegrał. Bez niego trudno sobie wyobrazić Solidarność na Śląsku. Bez niego trudno też wyobrazić sobie Solidarność w ogóle. Dzielny, prawy człowiek, który miał istotny wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Spoczywaj w Pokoju” – napisał szef rządu.

Andrzej Rozpłochowski – sylwetka

Andrzej Rozpłochowski w trakcie strajków w 1980 roku stanął na czele protestu w Hucie Katowice. Najpierw został przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, a następnie współtworzył regionalne organy Solidarności oraz krajowy Komitet Obrony Wiezionych za Przekonania. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku, następnie członkiem Komisji Krajowej NSZZ „S”. Internowany 13 grudnia 1981 roku po wprowadzeniu stanu wojennego. Nie został osądzony, zwolniono go na mocy amnestii w 1984 roku.

Po uwolnieniu współpracował z działaczami podziemnej „Solidarności” . W 1988 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie zajmował się działalnością gospodarczą i pracował w różnych przedsiębiorstwach. Do Polski wrócił w 2010 roku. Bez sukcesu startował w wyborach do sejmiku śląskiego z ramienia PiS i do Parlamentu Europejskiego jako kandydat Solidarnej Polski.

Andrzej Rozpłochowski odznaczony został zarządzenie prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego w 1990 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2010 prezydent Bronisław Komorowski przyznał Rozpłochowskiemu Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W styczniu 2012 roku opozycjonista zwrócił wyróżnienie w akcie protestu przeciwko wyrokowi w sprawie sprawców stanu wojennego. W 2015 roku prezydent Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Wolności i Solidarności, a w 2017 nadał mu Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

