Wiceszef MSWiA o sytuacji na granicy. „Łukaszenka zadba o to, żebyśmy w święta mieli co robić”

Straż Graniczna poinformowała w najnowszym komunikacie, że minionej doby odnotowano 18 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Białowieży kilkuosobowa grupa cudzoziemców próbowała siłowo przekroczyć granicę, rzucając kamieniami w polskie patrole. Migrantom nie udało się dostać na teren naszego kraju.

Do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej odniósł się również Maciej Wąsik. Według wiceszefa MSWiA wszystko może wskazywać na to, że „mamy chwilę oddechu”. – Służby mogą się przegrupować, zrobić zmiany. Prognozujemy, że Aleksandr Łukaszenka zadba to, żebyśmy w święta mieli co robić. Jestem przekonany, że będą nowe odsłony konfliktu i musimy temu przeciwdziałać – zaznaczył Wąsik.

Granica polsko-białoruska. Maciej Wąsik o budowie zapory

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zabrał również głos ws. zapory na granicy polsko-białoruskiej. – Zostały wybrane firmy, lada chwila zostanie podpisana umowa i firmy przystąpią do prac. Wszystko idzie zgodnie z planem – mówił Wąsik. Dodał, że „nie ma żadnego opóźnienia” i zapora ma powstać w pierwszej połowie 2022 r. Polityk podkreślił też, że w resorcie przygotowywane są koncepcje na wypadek przeniesienia konfliktu na granicę z Ukrainą.

Wiceszef MSWiA nawiązał również do kryzysu migracyjnego z 2015 r. kiedy zginęło 20 tys. osób. – W tej chwili mamy udokumentowane 10 przypadków śmierci. Te osoby zmarły z różnych przyczyn. Prowadzone są badania toksykologiczne. Udzielamy pomocy wszystkim osobom, które tego potrzebują. Jeżeli ktoś uważa, że jest inaczej, że zamęczamy ludzi w lasach, to po prostu kłamie – zakończył Wąsik.

