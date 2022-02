IMGW wydaje czerwone ostrzeżenia pogodowe. Gdzie będą burze?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Najwyższymi alertami objęto około 25 proc. Polski. Czerwone ostrzeżenia pogodowe obowiązują w całości w woj. zachodniopolskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim oraz północnych powiatach woj. lubuskiego i wielkopolskiego, a także wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem

Wiatr na obszarze alertów 3. stopnia będzie wiał ze średnią prędkości od 50 do 60 km/h. W porywach może to być nawet do 130 km/h. Ostrzeżenia są ważne przez noc z piątku na sobotę i dalej do soboty do nawet godz. 19. Na pozostałym obszarze Polski alerty przed zagrożeniem mają kolor pomarańczowy. Tam wiatr będzie wiał delikatnie słabiej.

IMGW wydało także komunikat dotyczący prognoz burzowych. W nocy z piątku na sobotę ośrodek niskiego ciśnienia będzie przesuwał się przez Danię, południową Szwecję, Morze Bałtyckie w kierunku Estonii i Rosji. Z niżem będzie związany ciepły i chłodny front atmosferyczny. Największe prawdopodobieństwo burzy wystąpi głównie w rejonie Pomorza. Dodatkowo w nocy istnieje mała szansa na rozwój trąb powietrznych.

Gdzie jest burza? Największe prawdopodobieństwo na Pomorzu

W sobotę Polska będzie w zasięgu odsuwającego się niżu. Przez Pomorze przemieści się front chłodny, za którym napłynie chwiejna masa powietrza. Tam utrzyma się największa szansa powstania burz, która dalej mogą się przemieścić nad Kujawy, Warmię czy Mazowsze. Ponadto miejscami możliwe są krótkotrwałe śnieżyce lub grad.

