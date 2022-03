Wojna na Ukrainie a promieniowanie w Polsce. Jest najnowszy komunikat polskich służb

Wojna na Ukrainie trwa już dwunasty dzień. Celami ataków wojsk Putina nieustanie pozostają Kijów i Charków, ale do bombardowań dochodzi w zasadzie w całym kraju. W związku z siłowym przejęciem Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, a także strefy wykluczenia wraz z Czarnobylską Elektrownią Jądrową, Polska Agencja Atomistyki wydała kolejny komunikat dotyczący sytuacji związanej z promieniowaniem nad Polską.

Wojna na Ukrainie a promieniowanie nad Polską. Jest najnowszy komunikat PAA

Kilka minut po godzinie 8 rano 7 marca na Twitterze Polskiej Agencji Atomistyki pojawił się najnowszy komunikat dotyczący promieniowania nad naszym krajem. Oświadczono w nim, że w Polsce nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, a także dla środowiska.

„Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Polska Agencja Atomistyki nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej” – podano. W niedzielę wieczorem agencja przypominała, że sytuacja monitorowana jest przez 24 godziny na dobę. Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie, w Polsce ani razu nie odnotowano wzrostu promieniowania.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie dopuszczają się rażących naruszeń w Czarnobylu

W niedzielne popołudnie SNRCU, czyli Państwowy Inspektorat Nadzoru Jądrowego Ukrainy podał najnowsze informacje dotyczące sytuacji w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej i strefie wykluczenia. W komunikacie poinformował, że ta sama ekipa pracuje już jedenastą dobę nad zapewnieniem bezpieczeństwa w strefie wykluczenia. Na terenie strefy nie udało się przywrócić łączności telefonii stacjonarnej i komórkowej.

Na terenie strefy wykluczenia doszło do uszkodzenia kilku czujników. Mimo to SNRCU wskazało, że nie doszło do podwyższenia promieniowania. Inspektorat przekazał jednak, że w Strefie Wykluczenia dochodzi do rażących naruszeń wymogów bezpieczeństwa.

„Okupant rażąco narusza wymogi bezpieczeństwa radiologicznego i sanitarnego na terenie przedsiębiorstwa oraz w Strefie Wykluczenia. W szczególności pomija wymagania dotyczące obowiązkowego korzystania z urządzeń sanitarnych, zmiany odzieży i obuwia podczas odwiedzania „brudnych” obszarów przedsiębiorstwa, dekontaminacji, niekontrolowanego przemieszczania się personelu i sprzętu wojskowego w przedsiębiorstwie, w Strefie Wykluczenia i poza nią” – poinformowało SNRCU. „To z kolei prowadzi do pogorszenia sytuacji radiacyjnej na obiekcie i w Strefie Wykluczenia, a także przyczynia się do rozprzestrzeniania się skażeń promieniotwórczych poza Strefę Wykluczenia” – dodano w komunikacie.

