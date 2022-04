Łatwiejszy dostęp do broni palnej? Polacy zabrali głos w sondażu

IBRiS zbadał dla Radia Zet, co Polacy sądzą o pomyśle łatwiejszego dostępu do broni palnej. Przychylnie na taką inicjatywę spojrzało łącznie 29 proc. osób, z czego 15 proc. „zdecydowanie”. Za liberalizacją przepisów są bardziej zwolennicy koalicji rządzącej niż opozycji. Z kolei razem 65 proc. respondentów, z czego 33 proc. „zdecydowanie” stwierdziło, że jest przeciwnych ułatwieniu dostępu do broni. 6 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Co drugi badany zaznaczył, że liberalizacja przepisów w dostępie do broni zmniejszy ich poczucie bezpieczeństwa. „Zdecydowany” głos w tej sprawie zabrało 28 proc. osób. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zadeklarowało 20 proc. ankietowanych, z czego 9 proc. „zdecydowanie”. Co trzeci ankietowany stwierdził, że potencjalne zmiany nie wpłyną na odczuwanie przez nich bezpieczeństwa.

Sondaż przeprowadzono przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie Radia Zet w dniach 1-2 kwietnia 2022 r., metodą wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie 1100 osób.

Liberalizacja prawa do posiadania broni. Rzecznik rządu zabrał głos

O łatwiejszym dostępie do broni mówił w ubiegły wtorek rzecznik rządu. Piotr Mueller wyjaśnił, że „poszukiwane są rozwiązania, aby obywatele byli gotowi do obrony przed potencjalnym atakiem na teren Polski”. Dodał, że zmiany muszą obejmować również kwestię szkoleń – możliwości zdobycia umiejętności strzeleckich jak i samego dostępu do strzelnic.

Projekt ustawy liberalizującej dostęp do broni złożyli posłowie koła sejmowego Kukiz’15 przy wsparciu polityków PiS. Nowe przepisy mają uprościć procedurę przyznawania pozwolenia na broń i odejść od „uznaniowości” organu wydającego pozwolenie. Poprawkę dającą każdemu praw do posiadania broni zgłosiła do ustawy o obronie ojczyzny Konfederacja, ale wówczas pomysł został odrzucony.

