Pilna narada PiS. Na Nowogrodzką przyjechali m.in. Morawiecki, Macierewicz i Glapiński

Tuż po godzinie 19 w środę 11 maja w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej rozpoczęło się narada z udziałem najważniejszych polityków partii rządzącej. W rozmowach oprócz Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego biorą udział m.in. Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak oraz Antoni Macierewicz. Na spotkanie przybyli także m.in. Elżbieta Witek, Ryszard Terlecki, Beata Szydło, Marek Kuchciński i Joachim Brudziński.



Na Nowogrodzkiej obradują jedynie politycy PiS, bez koalicjantów. - To będą decyzje dotyczące funkcjonowania naszej partii. Na klubie nie będzie posłów Solidarnej Polski - informował Ryszard Terlecki.



Fotoreporterzy zauważyli, że do siedziby partii dotarł także Adam Glapiński. Obecność ubiegającego się o drugą kadencję prezesa Narodowego Banku Polskiego nie jest przypadkowa - w czwartek 12 maja posłowie mają decydować o tym, czy to właśnie on będzie przez kolejne lata kierował pracami NBP.