Nowy element odstraszania w Polsce. Brzezinski: Nasz przekaz słyszany w Rosji

Szef MON Mariusz Błaszczak podczas konferencji w Powidzu mówił, że w czwartek symbolicznie rusza nowa inwestycja – zostaje wmurowany kamień węgielny pod budowę magazynów środków bojowych przeznaczonych dla brygadowej grupy bojowej sił USA.

– Chodzi nam, by z napaści rosyjskiej na Ukrainę wyciągnąć wnioski, żeby zatrzymać zbrodniczą inwazję na Ukrainę, w ten sposób, że odstraszamy władców Kremla. Pokazujemy jedność państw Sojuszu Północnoatlantyckiego – mówił szef MON podczas wystąpienia. – Zapewniam, że będziemy robili wszystko, by Polska była bezpieczna, żeby państwa wschodniej flanki były bezpieczne – powiedział Błaszczak.

– Dziękuję za prowadzenie tego programu, dziękuję przedstawicielom sił zbrojnych Polski i USA, oraz przedstawicielom NATO – mówił ambasador USA w Polsce Brzezinski. – Amerykanie i Polacy w ciągu biegu historii walczyli o swoją wolność, sięga to jeszcze do czasów Tadeusza Kościuszki, który walczył o niepodległość USA – przypomniał. – Polacy dołączyli do sił USA w Afganistanie i Iraku. Dziś Polska i USA cieszą się tą samą wolnością i o nią będziemy wspólnie walczyć.

Brzezinski: Nasz przekaz jest słyszany w Rosji

Ambasador USA w Polsce dodał, że „być może za nim nie widać jeszcze dużego postępu konstrukcji, ale Polska i USA wraz z postępem inwestycji będą stały ramię w ramię w imię bezpieczeństwa i obrony”.

– Szereg magazynów środków bojowych znajdzie się w tym miejscu. Siły amerykańskie, polskie i siły zbrojne czy NATO-wskie będą mogły uzupełnić amunicję do czołgów i statków powietrznych. Nasi żołnierze będą współpracować jako jeden, zgrany zespół – mówił. – Dzisiejsza ceremonia wmurowania kamienia węgielnego to coś więcej niż sama ceremonia, czy też zakopanie kapsuły czasu. To właśnie dzisiaj wzmacniamy wschodnią flankę NATO – kontynuował.

Mark Brzezinski powiedział, że magazyny będą elementem odstraszania, a USA i Polska wysyłają jasny przekaz: są gotowe odpowiedzieć na jakiekolwiek zagrożenie wspólnie. – Jesteśmy razem. A teraz to przesłanie jest słyszane przez Rosję, której niesprowokowana, w żaden sposób nieuzasadniona wojna na Ukrainie doprowadziły do powrotu atmosfery niepokoju i przemocy w Europie – zaznaczył. – Prezydent Biden mówił jasno (…) będziemy bronić każdego cala terytorium NATO, w tym Polski – zapewniał.

