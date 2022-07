Niespokojna pogoda nad Polską. IMGW wydał alerty

Na początku lipca termometry w wielu regionach kraju wskazywały temperatury, które przekraczały 30 stopni Celsjusza. Dobiegający końca tydzień dał wytchnienie od upałów, ale pojawiały się gwałtowne zjawiska pogodowe.

IMGW wydał alerty. Uwaga na burze z gradem!

„W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. W czasie burz opady deszczu do 20 mm. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C; w rejonach podgórskich od 15°C do 17°C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami dość silny i porywisty” – tak przedstawia się prognoza na niedzielę, którą raportuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Twitterze.

Nie wszędzie będzie jednak spokojnie. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla kilku regionów Polski ze względu na prognozowane burze z gradem. Alerty obowiązują w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim (w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, świeckim, Grudziądz, grudziądzkim, wąbrzeskim, brodnickim, rypińskim, golubsko-dobrzyńskim, toruńskim, Toruń, chełmińskim, bydgoskim, Bydgoszcz) oraz warmińsko-mazurskim (w powiatach: braniewskim, elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim). Ostrzeżenia obowiązują w niedzielę 10 lipca od godz. 10 do 18.

