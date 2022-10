Tragiczne odkrycie w Zakopanem. Strażacy znaleźli ciało przy Krupówkach

Zwłoki nieznanego mężczyzny wyłowiono z Potoku Foluszowego na wysokości Góralskich Sukiennic. W pobliżu Krupówek pracuje już policja. Na miejsce ma przybyć także prokurator. Wyłowiony mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów. Przyczyna jego śmierci i możliwy przebieg wydarzeń pozostają obecnie nieznane.

Poznaliśmy za to przebieg akcji ratunkowej. Strażacy do potoku zeszli po drabinie przy drewnianym mostku. To miejsce, w którym przechodzi się do Zespołu Szkół Budowlanych. Działania ratowników obserwowało wielu gapiów, którzy szybko dowiedzieli się o natrafieniu na ciało.

