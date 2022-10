Tragedia przed mszą w świętokrzyskim. Wierni odnaleźli zwłoki proboszcza

Do zdarzenia doszło w ubiegłą niedzielę, 2 października. Wierni, którzy zebrali się w kościele pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na poranną mszę, zostali zaniepokojeni nieobecnością księdza. Wówczas rozpoczęły jego poszukiwania.

Przez okno dostrzeżono nieprzytomnego księdza

Wierni skierowali się na plebanię. Przez okno dostrzeżono nieprzytomnego kapłana, a na miejsce zostały wezwane służby ratunkowe. Po otwarciu drzwi plebanii przez strażaków okazało się, że na pomoc jest już niestety za późno. Ksiądz już nie żył.

– Dokładnie o godzinie 8:51 dostaliśmy zgłoszenie o nieprzytomnej osobie znajdującej się w zamkniętym pomieszczeniu. Przez okno było widać, że potrzebuje ona pomocy. Strażacy dojechali na miejsce równo z karetką. Użyli sprzętu hydraulicznego, by otworzyć drzwi i umożliwić wejście do środka załodze pogotowia – poinformował w rozmowie z portalem „Echodnia.eu” st. kpt. Sebastian Saramański, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie.

Zostanie przeprowadzona sekcja zwłok

Na miejsce został wezwany prokurator, pod nadzorem którego przeprowadzono oględziny miejsca ujawnienia zwłok. Trwały one kilka godzin. Wstępnie wykluczono, by do śmierci duchownego przyczyniły się osoby trzecie. Oficjalna przyczyna śmierci będzie znana dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok.

- Wyjaśniamy dokładne okoliczności zdarzenia. Ciało zostanie zabezpieczone do sekcji, która do odpowiedź na pytanie o przyczynę śmierci – uzupełnił mł. asp. Maciej Ślusarczyk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Zmarły ksiądz miał 51 lat. W parafii w Stodołach pełnił funkcję proboszcza, którą objął w tym roku.

