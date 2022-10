„Teraz koniec z Tobą”. W Polsce ginie rocznie nawet 100 kobiet, większość z rąk partnerów

Krystyna Romanowska: Po co powstał raport „Teraz koniec z Tobą?”

Dr Magdalena Grzyb: Chcieliśmy zbadać skalę zjawiska zabójstw w polskich domach. Do tej pory nie było rzetelnych informacji i wiedzy na ten temat.

Dlaczego do tej pory taki raport nie powstał?

To dobre pytanie. Uważam, że takich raportów nie trzeba by pisać, bo odpowiednie służby powinny gromadzić dane statystyczne uwzględniające zmienne, które nas interesowały, czyli podział na płeć, relację ofiary ze sprawcą i kontekst zabójstw, a dokładnie ile zabójstw jest dokonywanych przez najbliższych. Ale statystyki policyjne nie mają takich informacji. Co więcej, ludzie pomagający ofiarom przemocy domowej starają się, aby takie statystyki były prowadzone. Konwencja stambulska, którą Polska podpisała dokładnie 10 lat temu, zobowiązuje nas jako kraj, żebyśmy je gromadzili. Ale tak się nie dzieje.