160 osób ewakuowanych z Wydziału Chemii UJ. Wykryto substancję wybuchową

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 10 października, ok. godz. 10. W jednym z pomieszczeń Wydziału Chemii przy ul. Gronostajowej w Krakowie, użytkowanym do niedawna przez pracownika uczelni, natrafiono na pojemnik z silnie wybuchową substancją.

Policja: substancja może stanowić poważne zagrożenie

Chodzi o ok. litr częściowo skrystalizowanego nadtlenku acetonu. Na miejsce została wezwana straż pożarna i policja, w tym policyjni pirotechnicy. Zarządzono również ewakuację wszystkich osób, które były obecne w budynku.

- Było podejrzenie, że znaleziona na Wydziale Chemii UJ substancja może stanowić poważne zagrożenie (...) W tej chwili na miejscu prowadzone są czynności. Aby zapewnić bezpieczeństwo osób, które tam przebywały, ewakuowano w sumie 160 studentów i pracowników uczelni – poinformował w rozmowie z Radiem Eska podkom. Piotr Szpiech, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Czym jest nadtlenek acetonu?

Nadtlenek acetonu to organiczny związek chemiczny. Jest nazywany potocznie „Matką szatana”, gdyż stanowi bardzo niestabilną substancję wybuchową o ogromnej sile rażenia, niewiele mniejszej niż trotyl. Można go uzyskać z powszechnie dostępnych składników.

W związku z tym, nadtlenek acetonu jest często wykorzystywany przez terrorystów. Po raz pierwszy został w tym celu wykorzystany najprawdopodobniej w latach 80. przez członków Organizacji Wyzwolenie Palestyny, do przeprowadzenia zamachów na terenie Izraela.

W ostatnich latach, tej samej substancji użyli m.in. terroryści tzw. Państwa Islamskiego do przeprowadzenia zamachów w Brukseli w 2016 r.

