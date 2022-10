Nadchodzi kolejna zmiana czasu w 2022 roku. Kiedy nastąpi?

Obowiązek zmiany czasu w 2022 roku budzi pewne kontrowersje. Wiele osób uważa, że podobne rozwiązanie już dawno nie powinno być praktykowane, ponieważ nie daje widocznych korzyści, a niesie za sobą wiele efektów ubocznych, takich jak przewlekłe zmęczenie, otępienie i gwałtowny spadek samopoczucia. Co więcej, manipulacja wskazówkami zegarów ma podwyższać ciśnienie czy ryzyko zawału serca, więc znacząco wpływa na ludzki organizm.

Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2022 roku?

Obowiązek przesuwania wskazówek zegarów pojawia się dwa razy w roku, na wiosnę oraz jesienią. Zmiana czasu na zimowy to zatem kolejny raz w 2022 roku, kiedy musimy manipulować godziną na wyświetlaczach urządzeń – ostatnio przestawialiśmy zegarki 27 marca, a teraz będziemy to robić 30 października. Większość sprzętów powinna automatycznie zmienić czas z godziny 3:00 na 2:00, jednak niektóre wymagają manualnego przestawienia, co warto zrobić od razu po przebudzeniu.

Chociaż teraz zyskujemy godzinę snu, dzięki czemu możemy pospać trochę dłużej, niedługo trzeba będzie zwrócić ten „dług”. Kolejna zmiana czasu nastąpi 26 marca 2023 roku i sprawi, że wypoczynek potrwa nieco krócej. Przesuniemy wówczas wskazówki zegarków „do przodu”, zmieniając godzinę 2:00 na 3:00. Możemy się jednak pocieszać, że nadejdą wtedy o wiele dłuższe i cieplejsze dni.

Jak radzić sobie ze zmianą czasu? Sprawdzone sposoby

Większość osób postanawia po prostu przeczekać okres, kiedy organizm próbuje się dostosować do zmiany czasu, jednak istnieje kilka sprawdzonych sposobów na przyspieszenie tego procesu i złagodzenie efektów ubocznych, które polegają głównie na spadku nastroju i niewysypianiu się.

Najlepiej skupić się przede wszystkim na własnych potrzebach oraz spróbować się zrelaksować i wyciszyć, np. medytując, spacerując czy spędzając czas na świeżym powietrzu. Warto również zagospodarować chwilę dla siebie i na swoje hobby, które sprawia, że odzyskujemy spokój, nawet jeżeli jest to robienie na drutach, malowanie kolorowanek dla dorosłych lub grzybobranie.

Odpowiednia higiena snu sprawi natomiast, że będziemy mogli łatwiej zasnąć. Chodzi tutaj nie tylko o optymalną temperaturę powietrza w sypialni (18-21°C) czy kładzenie się i wstawanie o stałych porach, ale także o odłożenie telefonu komórkowego i odstawieniu obowiązków domowych na co najmniej godzinę przed położeniem się do łóżka. Odpoczynek ma poprzedzać coś przyjemnego i wyciszającego, np. czytanie książki, a nie zmywanie naczyń czy obserwowanie social media.

Jeżeli jednak cierpimy na choroby przewlekłe i obserwujemy zaostrzenie się niepokojących objawów, należy zgłosić się po pomoc do specjalisty. Podobne zalecenia obowiązują również w przypadku, gdy odczuwamy pogorszenie się stanu psychicznego lub widzimy, że nasi najbliżsi przejawiają taką tendencję. Nie można bagatelizować depresji, która nierzadko nasila się o tej porze roku.

Czytaj też:

Czy jesienna depresja jest jednostką chorobową? Psycholog wyjaśniaCzytaj też:

Jak walczyć z jesienną chandrą?