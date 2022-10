Sąd zdecydował ws. Kai Godek. „To postanowienie przejdzie do historii”

W październiku 2021 r. do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy przygotowany przez fundację Kai Godek. Zakładał on m.in. zakaz zgromadzeń, których celem jest propagowanie innej orientacji niż heteroseksualna, zakaz kwestionowania małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny czy zakaz propagowania adopcji dzieci przez związki jednopłciowe.

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych uznał, że projekt „propaguje wartości i działania typowe dla ustrojów totalitarnych”. „Odbieranie praw obywatelskich osobom z powodu ich orientacji seksualnej jest typowe dla totalitaryzmów. Projekt ustawy Godek i jej towarzystwa przypomina do złudzenia rozwiązania wprowadzone przez reżim Władimira Putina, albo ustawy prześladujące osoby homoseksualne w III Rzeszy” – podkreślono.

Sąd nakazał prokuraturze wszcząć postępowanie ws. Kai Godek. Może zostać ukarana

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście odmówiła zbadania sprawy. OMZRiK wniósł zażalenie na decyzję, które zostało uznane przez stołeczny Sąd Rejonowy. Sąd nakazał prokuraturze przeprowadzenie postępowania ws. Godek i Krzysztofa Kasprzaka. Oboje zostaną przesłuchani. Sąd wskazał, że „istnieje uzasadnione podejrzenie wyczerpania przez nich znamion czynu zabronionego”.

Sąd argumentował, że nieodłączną cechą państwa faszystowskiego jest „podporządkowanie państwu całości stosunków społecznych, możliwość ingerencji państwa we wszystkie, nawet najbardziej prywatne dziedziny życia człowieka”, oraz że ustrój totalitarny cechuje się „likwidacją wolności i praw obywatelskich”. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych stwierdził, że postanowienie jest „przełomowe” i „przejdzie do historii, bo otwiera im drogę do ukarania Godek”.

