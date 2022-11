Młodzieżowe Słowo Roku 2022. Tłumaczymy wszystkie 20 finałowych zwrotów

Każdego roku, kiedy PWN publikuje wyniki plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku, wszyscy zadajemy sobie te same pytania. Czy wciąż jesteśmy w stanie rozszyfrować przynajmniej połowę z tych haseł? Czy nadal nadążamy za językiem młodych, aktywnych w sieci ludzi? Nie inaczej będzie tym razem i paradoksalnie, najwięcej problemów może sprawić najzwyklejszy w swojej formie wyraz „siedemnaście”. O ile tradycyjne jego znaczenie jest każdemu znane, o tyle to młodzieżowe może nam umykać.

Na skróconej liście finałowej znalazło się 20 zwrotów:

baza

betoniarz

cringe

essa

gigachad

kto pytał?

łymyn

naura

NPC

odklejka

onuca

pokemon

rel

robi wrażenie

siedemnaście

sigma

slay

sus

twoja stara/twój stary

UwU

Nie chcecie krindżować? Pomożemy, ez

Postaramy się je pokrótce wyjaśnić, by w momencie ogłoszenia finałowych wyników żaden z naszych czytelników nie został zaskoczony. „Baza” to wyraz aprobaty, bycie w zgodzie ze sobą, przełożenie angielskiego slangowego „base”. „Betoniarz” to bliżej niesprecyzowana inwektywa, której wbrew pozorom nie trzeba kojarzyć tylko z osobami otyłymi. „Cringe” oznacza coś wstydliwego, żenującego. „Essa” to ponownie wyraz aprobaty lub triumfu, podkreślenie łatwości, z jakąś się coś osiągnęło.

Bądź gigachadem slangu. Enpecom naura

„Gigachad” to inaczej „wygryw” z poprzednich lat, naturalny zwycięzca, samiec alfa (a może już sigma?). „Kto pytał?” to pytanie sugerujące, że właśnie nikt. „Łymyn” to memiczne, a może i obraźliwe podsumowanie odmiennej czasem logiki kobiecej. „Naura” to stare, dobre „nara”. Ciekawie prezentuje się „NPC” oznaczające od zawsze postać sterowaną przez komputer, a w slangu graczy postać o małym znaczeniu, powtarzającą w kółko te same teksty – tu będzie to osoba niewyróżniająca się, do bólu przeciętna.

Odklejone onuce? Takich nie lubimy

„Odklejka” to oderwanie od rzeczywistości. „Onuca” to prorosyjski troll lub dureń, tłumaczący działania Rosji w Ukrainie. „Pokemon” to bajkowo kolorowa osoba. „Rel” to krótka reakcja, np. na mema, mówiąca – „też tak mam” (od angielskiego „relatable”). „Robi wrażenie” jest zwrotem wymagającym odpowiedniej intonacji, który przyjął się dzięki youtuberowi MrKrycha, zachwalającemu olbrzymie kebaby.

Młodzieżowe Słowo Roku 2022 na pewno będzie uwu

Problem możemy mieć ze zwrotem „siedemnaście”. Traktować należy go chyba jako wyjętą z teledysku Natsu „Neternal” odpowiedź na pytanie Leksia: „Ile ty masz lat?” – „hehe, siedemnaście”. „Sigma” to samiec stojący wyżej od „alfy”, który jest tak pewny siebie, że nie czuje potrzeby afiszowania się przewagą. „Slay” – kolejne określenie aprobaty, pochodzące z języka angielskiego. „Sus” – wywodzące się z gry Among Us określenie, wyrażające naszą podejrzliwość (od „suspicious”). „Twoja stara” to zwrot, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. „UwU” lub „uvu” to z kolei emotikon, który można odczytywać na głos jako „ułu”. Wyobrażamy go sobie jako postać z zamkniętymi oczami („U”), a oznacza coś uroczego, jest wybuchem ciepłych emocji.

