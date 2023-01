SG o „skandalicznym zachowaniu aktywistów” i stacji tv przy granicy polsko-białoruskiej. Jest reakcja

„Skandaliczne zachowanie aktywistów, wspieranych przez jedną ze stacji telewizyjnych. Nie chcieli podać dokładnej lokalizacji nielegalnych imigrantów. W tym czasie funkcjonariusze SG i strażacy prowadzili wyjątkowo trudną akcję poszukiwawczą na bagnach. Nie mogli odnaleźć osób” – podkreśliła Straż Graniczna na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. SG o poszukiwaniu migrantów

Do sytuacji doszło w obszarze służbowej odpowiedzialności placówki SG w Narewce. Straż Graniczna wyjaśnia w dalsze części, że do działań zaplanowano użycie śmigłowca oraz drona. „Dopiero po dwóch godzinach zgłosił się mężczyzna, który powiedział, że doprowadzi służby do migrantów. Na miejscu oczekiwali dziennikarze, duża grupa aktywistów oraz trzech obywateli Afganistanu, którzy zostali zabrani do szpitala. Ich stan zdrowia jest dobry” – wyjaśnia Straż Graniczna.

„Czy bagna i rzeki graniczne, gdzie nie ma bariery, to miejsce spotkań nielegalnych imigrantów z aktywistami? Czy warto ryzykować zdrowie i życie cudzoziemców oraz funkcjonariuszy dla medialnego show?” – podsumowano.

Aktywiści odpowiadają Straży Granicznej

Do sprawy odniosła się Grupa Granica. „Wczoraj otrzymaliśmy wezwanie o pomoc od trzech mężczyzn z Afganistanu w bardzo złym stanie zdrowotnym. Co jakiś czas tracili przytomność, a kontakt z nimi był prawie niemożliwy. Prawdopodobnie bez pomocy nie przetrwaliby tej nocy” – przekonują aktywiści.

„Z pomocą OSP Siemianówka i OSP Hajnówka udało nam się ewakuować ich do drogi, skąd karetki pogotowia zabrały ich do szpitala. Są w stabilnym stanie, jeden z mężczyzn jest jeszcze mocno osłabiony. Wszyscy trzej mężczyźni zostali objęci wsparciem prawnym. Mamy nadzieję, że dzięki temu uda się uniknąć ponownej wywózki, która naraziłaby ich życie i zdrowie. Apelujemy do Straży Granicznej o humanitarne i zgodne z prawem działania w stosunku do Afgańczyków” – zakończono.

