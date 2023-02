Błaszczak zatwierdził umowę. Do Polski trafi ponad 1000 „Borsuków”

Mariusz Błaszczak ogłosił podczas konferencji prasowej w Hucie Stalowa Wola zamówienie na dostawy ponad 1000 sztuk wozów bojowych „Borsuk” dla Wojska Polskiego. Umowa ramowa, na mocy której Wojsko Polskie zyska nowe uzbrojenie, została podpisana pomiędzy Agencją Uzbrojenia, konsorcjum Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Hutą Stalowa Wola.

Z informacji szefa MON wynika, że nowe pojazdy mają zastąpić wozy BWP-1, które zostały skonstruowane jeszcze w ZSRR. Minister obrony narodowej zaznaczył, że jest to największy projekt polskiej zbrojeniówki.

Do Polski trafi ponad 1000 „Borsuków”

– Huta Stalowa Wola to zakłady, które produkują nowoczesną i sprawdzoną broń. Liczę na to, że Wojsko Polskie szybko zostanie wyposażone w te wozy – podkreślał dodając, że pierwsze egzemplarze Borsuka trafią do polskiego wojska już w tym roku. Ma je otrzymać 16. Dywizja Zmechanizowana, której jednostki są rozlokowane w północno-wschodniej Polsce.

– Czas bojowego wozu piechoty, który dotychczas jest wykorzystywany w Wojsku Polskim, minął, teraz nadeszła era BWP Borsuk – podkreślił Mariusz Błaszczak.

Morawiecki o „Borsukach”

Głos w sprawie dostaw dla polskiego wojska zabrał też Mateusz Morawiecki. – Podczas mojej ostatniej wizyty w Stalowej Woli powiedziałem, że budżet państwa włoży dodatkowy kapitał do tego znakomitego przedsiębiorstwa. Już w pierwszej części będzie to ponad 600 mln zł, a potem przyjdą kolejne ponad 1,2 mld zł – podkreślił premier.

W opinii szefa polskiego rządu „dzięki tym środkom możliwe będzie znaczące zwiększenie produkcji armatohaubic Krab oraz właśnie wozów Borsuk”. – Gwarantujemy Polakom bezpieczeństwo – dodał premier.

Polski nowy BWP „Borsuk”

Pojazd „Borsuk” jest jednym z największych projektów polskiej zbrojeniówki od wielu lat. To projekt powstający od zera dzięki wysiłkom Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

BWP „Borsuk” będzie opancerzonym wozem pływającym na podwoziu gąsienicowym. Jego istotną częścią będzie zdalnie sterowana, bezzałogowa wieża strzelnicza ZSSW-30. Wieża wyposażona będzie w armatę automatyczną Mk 44S Bushmaster kalibry 33 mm oraz karabin maszynowy UKM-2000C kalibru 7,62 mm. Na wieży zamontowana będzie także wyrzutnia rakiet przeciwpancernych Spike LR zdolna do atakowania celów na dystansie do czterech kilometrów.

