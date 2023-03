Skandal w szkole podstawowej. Obrażali nauczycielkę i transmitowali to na Tik Toku

O zdarzeniu pisze „Dziennik Bałtycki”. Uczniowie jednej ze starszych klas szkoły podstawowej przez pięć minut prowadzili transmisję na żywo w mediach społecznościowych, podczas której znieważali nauczycielkę, zdradzili jej nazwisko i wyrażali się bardzo wulgarnie. „Niech pani mnie nie wku***a” – miał krzyczeć jeden z chłopców.

„Biorąc pod uwagę wiek dzieci z nagrania i poziom agresji, jakim epatują, daje to podstawy przypuszczać, że takie sytuacje będą się tylko nasilać” – pisał czytelnik dziennika, który wysłał redakcji film.

Obelżywe teksty w kierunku nauczycielki. „Pakujemy walizy i wyp... stąd”

Uczniowie mieli kierować w stronę nauczycielki obelżywe sformułowania oraz wykonywać wyzwania od osób obserwujących całe zdarzenie na żywo na Tik Toku. Po dzwonku kończącym lekcję, na nagraniu słychać było wulgarne: „Pakujemy walizy i wyp... stąd”. Głos zabrał dyrektor szkoły w Lisewie Malborskim.

– To nie jest klasa, która nie sprawia problemów, ale do tej pory nie były one tak rażące. Wcześniej na bieżąco działaliśmy na poziomie szkoły lub kiedy była taka potrzeba, prosiliśmy o pomoc specjalistów. A to był pierwszy taki rażący przypadek, który wszyscy mogli zobaczyć na filmiku – powiedział w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” Patryk Dobrzyński, dyrektor SP w Lisewie Malborskim.

Dyrekcja wyciągnie konsekwencje. Będzie zakaz telefonów

Dyrektor poinformował również, że osoby dopuszczające się takich zachowań poniosą konsekwencje statutowe. Wobec czwórki uczniów zastosowana będzie m.in. nagana, a pozostali mogą spodziewać się obniżenia oceny za sprawowanie. Cała klasa ma również zakaz wnoszenia telefonów komórkowych do szkoły. Dyrektor placówki powiadomił również policję w Nowym Stawie.

Czytaj też:

„Ustawka” w lesie w Ostrołęce. Jej uczestnicy mieli zaledwie po 13 lat

– Policjanci przyjęli od nauczycielki zawiadomienie o znieważeniu funkcjonariusza publicznego, bo taki status ma nauczyciel, zabezpieczyli film i przesłuchali świadków. Ustalili, że sprawa dotyczy czterech uczniów – dwójki w wieku 14 lat i dwójki 15-letnich. Wykonane zostały wszystkie czynności i przygotowane materiały do wysłania do sądu, który został poinformowany o tej sytuacji – mówi dziennikowi st. asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

Wójt zabrał głos. „To wszystko przez te «jutuby»”

Sprawa została skierowana do sądu rodzinnego, a dotyczy znieważenia funkcjonariusza publicznego, używania wulgaryzmów i możliwych przejawów demoralizacji. Cztery osoby, których dotyczy wniosek, będą przed sądem odpowiadać w związku z czynami karalnymi.

Sytuację w Lisewie Malborskim skomentował również wójt Lichnów Jan Michalski. „Nie wiem, co się stało tej młodzieży. To przez te „jutuby” i siedzenie w telefonach” – powiedział „Dziennikowi Bałtyckiemu” i jednocześnie prosi, by nie wyciągać pochopnych wniosków. Twierdzi, że będzie bronił dyrektora, bo w szkole dzieje się też wiele dobrego.

Czytaj też:

Wielkanoc grozy. „To mogą być najdroższe święta od 30 lat”Czytaj też:

Nie żyje Robert Blake. Aktor przed laty oskarżony był o morderstwo swojej żony