Marcin Meller prognozuje wynik wyborów. „Na dziś? PiS wygra i będzie rząd PiS-Konfederacja”

– Mówię to świadomie. Dzisiaj bardziej zajadli są fanatycy po opozycyjnej stronie, to naturalne. Pamiętam tę frustrację po PiS-owskiej stronie, nawet napisałem o tym złośliwy felieton, że się nie dziwię, bo sześć razy dostali po tyłku od Donalda i świrują. To teraz jest na odwrót. Nasi świrują – powiedział w podcaście „Wprost Przeciwnie” Marcin Meller, dziennikarz, pisarz, publicysta, gospodarz YouTube’owego programu „Drugie Śniadanie Mellera”.

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost": Jak ci się żyje „na swoim"? Marcin Meller: Trudno. Ciężko. Zanim się „rzuciłem" na to, rozmawiałem z wieloma osobami. I prawda jest taka, że najbardziej pesymistyczną wersję przedstawiała Magda Mołek, mówiąc, że „będzie ciemność, zima, będziesz dokładał rok, półtora" i w zasadzie to się zgadza. Ale kręci się. Kręci, ludzie oglądają, postawiłem sobie jakieś cele oglądalnościowo-subskrypcyjne i to się dzieje, i to nawet szybciej niż mi ludzie od cyferek i tabelek mówili (…). Staję na głowie, żeby to się finansowo spięło, bo przyjąłem takie założenie, że robię różne rzeczy w życiu, ale tak, żeby każda działała jakby na „własną rękę".