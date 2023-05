Wybory do Senatu RP. Roman Giertych ogłosił decyzję

Wcześniej o starcie Giertycha w wyborach do Senatu poinformowała wyborcza.pl. Były wicepremier wyjaśnił, dlaczego wraca do polityki po 16 latach.

–Wystarczy, że państwo włączycie tv, pójdziecie do sklepu, do ośrodka zdrowia, zobaczycie, co się dzieje w naszym kraju, to zrozumiecie moją motywację. Moja żona mówi, że jestem trochę zwariowany, że powrót do służby publicznej po tylu latach to rzecz szalona (...) Ale jeśli nie będziemy w stanie poświęcić części czasy na sprawy publiczne, to Polską będą zarządzały matoły z PiS-u i aferzyści – mówił na nagraniu Giertych. Dodał, że nie chce zrezygnować z prowadzenia kancelarii adwokackiej.

Od pewnego czasu pojawiały się spekulacje, że Roman Giertych mógłby wystartować w wyborach do Senatu. Głos w tej sprawie zabrał w rozmowie z Onetem lider Polski 2050 Szymon Hołownia. – Uważam, że Roman Giertych powinien być jednym kandydatów, którzy w ramach paktu senackiego zostaną poparci, a przynajmniej nie „obudowani” kandydatami przeciwko w swoim okręgu – oświadczył.

Wkrótce więcej informacji