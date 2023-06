Śmierć wójta Jaworza we Włoszech. Nowe informacje z prokuratury

Trwa śledztwo w sprawie wójta gminy Jaworze, który podczas wyjazdu służbowego na początku maja wypadł z okna hotelu na Sardynii i zginął na miejscu. Z ustaleń wynika, że śmierć Radosława Ostałkiewicza była wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Samorządowiec siedział na parapecie i stracił równowagę. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej. Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.

Śmierć Radosława Ostałkiewicza we Włoszech. Trwają przesłuchiwania świadków

Serwis bielskirynek.pl poinformował, że prokuratura przesłuchała do tej pory kilkanaście osób. Rzecznik Agnieszka Michulec wyjaśniła, że stanowi to około połowy zaplanowanych świadków. Prokuratura ma także wystąpić do włoskich władz o materiały, które zgromadzono na Sardynii podczas dochodzenia ws. tego wydarzenia.

Portal Śląska Cieszyńskiego ox.pl podał, że mandat wójta Jaworza został wygaszony. Rada gminy Jaworze ma dwie możliwości. Jeśli podejmie uchwałę o nieprzeprowadzeniu wyborów, wówczas do końca pełnej kadencji funkcję wójta pełniła będzie osoba wskazana przez premiera. Radni kilkanaście dni temu zaapelowali, aby była to dotychczasowa zastępczyni Ostałkiewicza – Anna Skotnicka-Nędzka. O to do Mateusza Morawieckiego musi zwrócić się wojewoda śląski.

Śmierć wójta gminy Jaworze na Sardynii. Prośba rodziny ws. pogrzebu

Gmina Jaworze poinformowała w środę, że pogrzeb zmarłego wójta odbędzie się w piątek o godzinie 14:00 w Parafii Św. Franciszka w Bielsku-Białej – Wapienicy. Rodzina zmarłego poprosiła, aby zamiast kwiatów oraz wieńców przekazywać datki na rzecz ZHP Chorągiew Śląska – Hufiec Beskidzki. Będzie również możliwość śledzenia pogrzebu online za pośrednictwem platformy YouTube.

